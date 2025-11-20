Abascal activa el 'modo elecciones' en Vox y busca un adelanto electoral en Aragón tras el anuncio de Azcón

Vox ha activado su maquinaria electoral, marcando un punto de inflexión en el mapa autonómico español. Tras el adelanto electoral anunciado por María Guardiola en Extremadura, la formación de Santiago Abascal ha intensificado su presencia en la comunidad con múltiples actos con su líder y movilizando a sus bases, pues todo apunta a que los de Abascal consideran esta cita como un trampolín para consolidarse nacional y regionalmente.

Al mismo tiempo, el pulso que Vox ha iniciado en Aragón podría anticipar un adelanto electoral más amplio. El rechazo a negociar los presupuestos en esta comunidad ha reabierto la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, un escenario que el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha tildado como último recurso.

Todo ello mientras desde el PP analizan esta estrategia como parte de un guion más ambicioso: un ciclo electoral que ponga a prueba la capacidad de Vox para condicionar alianzas e incluso desbancar al PP en sus propios feudos.

Abascal intensifica su presencia en Extremadura y Aragón

Por todo ello, Abascal ha intensificado su presencia en Extremadura en las últimas semanas, reflejando la importancia estratégica que la región tiene para Vox. El partido confía en que un mayor contacto directo con los votantes y una campaña más visible les permita aumentar de manera significativa su representación en la comunidad. Una apuesta que responde al convencimiento interno de que el clima político extremeño ofrece una oportunidad para consolidar su crecimiento y reforzar su base electoral.

Además, desde Vox consideran que unos buenos resultados en Extremadura podrían servir para fortalecer su posición frente al Partido Popular en un contexto en el que los de Abascal reclaman un papel más protagonista en el bloque de la derecha, no limitado a sostener gobiernos autonómicos desde un segundo plano.

Y es que así lo refleja la agenda pública del propio Abascal de esta semana, que el viernes tendrá dos actos en dos localidades extremeñas, pues ven estas elecciones como una ocasión para demostrar peso político propio y exigir mayor influencia en la toma de decisiones compartidas con el PP.

Un posible adelanto electoral en Aragón

Con motivo del anuncio de Azcón de que si no consigue aprobar los presupuestos generales autonómicos tendrá que adelantar elecciones, Vox parece haber dado con la tecla para intentar reforzar su posición política en el territorio aragonés.

Y es que la llave para que estos salgan adelante la tiene Vox, a quienes el presidente popular reclama "sensatez" para conseguir sacar adelante las cuentas públicas. Pero quizá la estrategia de Bambú pase por bloquear los presupuestos y así encaminarse a unas elecciones en las que también pretenden reforzar su presencia política. Motivo por el que Abascal también ha iniciado su particular gira por Aragón, donde estará presente este próximo lunes en Zaragoza.