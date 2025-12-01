Abascal acusa a Feijóo de "estafar a los españoles" y cuestiona la convocatoria de la manifestación del PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la convocatoria de la manifestación que los populares celebraron ayer en el Templo de Debod (Madrid) contra la corrupción del PSOE, después de que José Luis Ábalos y Koldo García hayan ingresado en prisión.

En este sentido, Abascal ha considerado "sorprendente" que el PP "se atreva" a organizar este acto "cuando ha sido desmantelada esta misma semana por motivos de corrupción la organización del PP en Almería".

Por su parte, el líder de Vox ha asegurado que mantiene "todo su respeto hacia los manifestantes" de ayer del PP, pero ha dirigido "todo su reproche a los dirigentes del PP", a quienes ha acusado de "estafar a los españoles" con movilizaciones que, según ha afirmado, "solo sirven para enarbolar nuestras banderas pero no para echar a Sánchez a la calle".

Así, Abascal ha reprochado además que el PP renuncie a utilizar "instrumentos fundamentales" de oposición que, sostiene, Vox sí ha empleado en los últimos años. "El PP tiene otros instrumentos a los que ha renunciado y que Vox ha hecho uso de ellos durante estos últimos años: me estoy refiriendo a la moción de censura, esa es la gran herramienta. Y la otra es la persecución judicial de los corruptos", ha afirmado, recordando que su partido "se ha personado en los casos de corrupción".

Carga duramente contra Feijóo: "No comprendo su actitud"

El dirigente de Vox ha asegurado no comprender la estrategia de Feijóo. "Estoy sorprendido ante esa persistencia del PP y de Feijóo en la convocatoria de manifestaciones, a la vez que renuncia a otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles, y a la vez que hoy mismo se encuentra reunido con el PSOE de Page. Yo francamente no comprendo la actitud del señor Feijóo", ha espetado.

También ha reprochado al líder del PP su insistencia en hablar de una supuesta "pinza" entre Vox y el PSOE. "¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿Por qué estafa a los españoles? ¿Por qué acusa a Vox de algo que no hacemos y que él hace a lo bestia con una tenaza a lo bestia de acuerdos entre el PP y el PSOE?", ha señalado. A su juicio, Feijóo debería abandonar "la calle y las manifestaciones que engañan y confunden a la gente" y centrarse en "hacer oposición de verdad".

En este sentido, ha recordado que Vox "ha llevado a la señora del presidente del Gobierno [en referencia a Begoña Gómez] a los tribunales y la ha sentado en el banquillo", mientras que, a su juicio, el PP "ni siquiera quería sentarla a comparecer en el Senado".

"Esta bromita de la pinza ya cansa, creo que no se la cree nadie. Y el señor Feijóo lo que tendría que hacer es dedicarse a hacer oposición de verdad", ha concluido desde la localidad de Guadalupe, en Extremadura.