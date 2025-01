Abascal apoyaría una moción de censura de PP y Junts para echar a Sánchez

En Vox siguen elevando la presión para echar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. Los intentos de Santiago Abascal por conseguir que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura fueron infructuosos y, aunque tampoco logró sacar adelante hasta dos presentadas, estaría dispuesto a apoyar una que presentara el PP aunque en esa fórmula venga implícito también Junts.

Abascal siempre ha defendido que la moción de censura es una herramienta que "responde a la gravedad del momento" y apunta que Sánchez "se merece un debate sobre él". "A veces votamos en el Congreso con fuerzas con las que no tenemos nada que ver. Estamos a favor de esta herramienta y animamos al Partido Popular a presentarla. Si es una moción de censura para convocar elecciones y tenemos la garantía de que no hay ninguna cesión al separatismo, claro que lo apoyaríamos", ha afirmado en una entrevista en OK Diario. Esto supone un cambio en la estrategia de los de Abascal ya que en septiembre el Grupo Vox en el Congreso advertía de que no iban a estar donde estuvieran los separatistas y advertía que no estarían en ese pacto a tres para desbancar a Sánchez con una moción de censura. Sin embargo, no sería apoyar a Junts sino sumar 177 escaños, uno más de lo que representa la mayoría absoluta (hay 350 parlamentarios en el hemiciclo), por lo que la moción de censura saldría adelante.

Al Gobierno se le compromete cada vez más la legislatura más aún con unos socios que consideraba tenía amarrados y le empujado ya a varias derrotas en el Congreso de los Diputados. Y es que el Ejecutivo cerró el año casi como lo inició: perdiendo votaciones parlamentarias. El último Pleno de 2024 acabó como el primero (perdió un decreto el 10 de enero) Sánchez cosechó su último revés en política fiscal ya que vio cómo PP y Junts, además del PNV, se aliaron para aprobar tres enmiendas contra el criterio del PSOE. Además, parece que sacar unos presupuestos generales se le podría complicar ya que Puigdemont le pide una foto -que Sánchez se ha comprometido a darle- aunque Junts no está dispuesto a darle los Presupuestos "en ningún caso".

Con este escenario, el líder de Vox está convencido de que el interés de Sánchez es convertirse en jefe del Estado y ser "la única persona inviolable en España". Además, recuerda Abascal, que el presidente del Gobierno ha demostrado que "no sólo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino a utilizarlas a su servicio, al de su partido y al de su propia familia". "Quiere ser totalmente impune. Él y su familia. Sánchez no tiene ningún límite y esto demuestra que está dispuesto a todo", subraya.