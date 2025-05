El PP activa la maquinaria electoral: ¿Urnas a partir de septiembre?

El principal partido de la oposición tiene prisa por volver a las urnas. La victoria holgada pero insuficiente de 2023 dejó un mal sabor de boca en Génova, donde se quedaron a cuatro escaños de conseguir una mayoría alternativa a la que fue capaz de ahormar Pedro Sánchez, pese a no ganar las elecciones. El presidente del Gobierno realizó tras la debacle de las autonómicas y municipales de mayo un giro de guion para tratar de movilizar al electorado ante los previsibles acuerdos del PP con Vox y consiguió el objetivo de retener el poder.

Sin embargo, ahora el panorama es muy distinto. El desgaste del Gobierno parece no hacer mella en sus resultados en las encuestas, donde aguanta en el entorno de los 120 diputados que tiene actualmente. Sin embargo, el panorama a su izquierda es un erial. La lucha fratricida entre Sumar y Podemos deja sin opciones de reeditar el actual gobierno progresista y de ahí que las urgencias del PP no se acompasen con el calendario que manejan en Moncloa.

Sánchez ya ha dicho por activa y por pasiva que piensa agotar el mandato, esto es, llegar a 2027 e ir incluso hasta 2031 si fuera necesario. Lo que comenzó como un mensaje de tranquilidad a los suyos, tras amagar con irse durante sus cinco días de "reflexión", ha acabado convertido en una verdadera convicción, que está dispuesto a llevar hasta el final, a pesar de que no consiga siquiera aprobar unos presupuestos en esta legislatura.

No obstante, en el PP no se fían y tienen previsto activar la maquinaria electoral para que un nuevo giro estratégico del presidente no les encuentre sin los equipos engrasados. En el principal partido de la oposición juegan con el horizonte de que deben estar preparados para enfrentarse a las urnas a partir de septiembre. Así lo ha señalado el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, asegura que su partido tiene que estar "preparado" para unas elecciones generales a la vuelta del verano.

Esto no es baladí, será entonces cuando comience un nuevo ciclo electoral con comicios autonómicos en Andalucía o Castilla y León, por lo que en el Gobierno podrían tener la tentación de buscar la coincidencia con cualquiera de estos procesos. No obstante, en Génova reconocen que esto es solo una previsión, porque Sánchez no obedece a este tipo de criterios y que solo convocará a las urnas cuando a él le interese.

En una entrevista en el programa "Parlamento" de RNE, el dirigente popular ha sido preguntado si veía necesario que el PP hiciese cambios de calado para prepararse para un adelanto electoral o incluso llegar a adelantar el congreso del partido que está previsto para el año que viene. Ante esto, Bravo ha defendido el "compromiso" que, a su juicio, tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con tener el partido "preparado de la mejor manera posible" para el momento en el que pueda producirse una convocatoria electoral.

Aunque asume que "en cuanto pase el verano" se iniciará un "ejercicio electoral" con las elecciones de Castilla y León y las andaluzas previstas para el 2026 y a renglón seguido las elecciones generales, autonómicas y municipales. "A nosotros nos gustaría que Sánchez en vez de hacer consultas públicas para una OPA, hiciese una consulta pública para una España que funcione mejor", ha ironizado y posteriormente censurar que solo lo hará cuando le "interese" y ha incidido en que la "obligación" del PP es "estar preparado". Bravo cree que gracias a las propuestas que impulsa su grupo en las Cortes Generales, la gente tiene "más o menos" claros cuales son los "pilares fundamentales" del programa de Feijóo y "cuál es su plan cuando llegue".