Alberto Garzón estalla: "A este paso os vais a envenenar ¡Dejadme en paz!"

El proyecto de Yolanda Díaz está dando más de un quebradero de cabeza a quienes lo han apoyado desde su origen. Todo aquel que esté vinculado a Sumar vive en los últimos días el duro ataque de las "ordas tuiteras". Da igual que te quedes, da igual que te vayas... da igual lo que se diga, todo es susceptible de crítica. Y quien bien sabe de esto es el hasta ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien anunció recientemente su retirada de la primera línea política.

"Un ejército de soldados tuiteros, de los que se dicen en guardia frente a los medios y sus mentiras, anda difundiendo un bulo que asegura que continuaré en política institucional. Mirad, es sencillo: hay vida más allá de los cargos públicos". Así responde el coordinador general de Izquierda Unida a quienes le acusan de seguir en política "en la sombra" o a quienes aventuran que su retirada era una clara llamada de atención a Irene Montero y su afán por aferrarse al sillón.

"Los dirigentes nos debemos a los proyectos colectivos, y hay momentos en los que tras un desgaste acumulado (en mi caso 12 años) ya contribuimos menos que otros compañeros. Renovamos y listo. Esta es mi decisión. No obliga a nadie. Y no la tomé pensando en nadie más que no fuera yo y nuestro proyecto", asegura Garzón para dejar claro que se va porque quiere, porque ya no pinta nada y que no intenta dar lecciones da nada a nadie.

Pero en esta parte de su "comunicado" ya es evidente el enfado. No es así de extrañar cómo remata su opinión: "Respetadla, dejad de intoxicar (que a este paso os vais a envenenar), y dejadme en paz".

Garzón se hace a un lado

Hay que recordar, que el pasado 2 de junio, Garzón anunció que se hacía un lado para no ir en las listas de Yolanda Díaz el próximo 23 de julio. Eso sí, dejaba claro que seguiría apoyando a "Sumar" para que Díaz se convierta en presidenta.

Que no concurra en las próximas elecciones generales no significa que deje la política. Garzón continuará con sus funciones como coordinador de IU hasta que termine su mandato y apoyará activamente a Sumar. Su paso se entendió en ese momento, como un modo de marcar el camino al resto de actores políticos que se encontraban negociando las listas electorales con el equipo de Yolanda Díaz y que podrían ser motivo de fricción. Un hecho que él ha desmentido hoy.