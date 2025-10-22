El PP exige respeto para los muertos que lucharon por España ante el silencio de Sánchez con Bildu: "Qué asco"

"Los muertos por la libertad de España se respetan". Contundente y visiblemente molesta, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha contestado tanto al silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo a las declaraciones de la diputada Abertzale, Mertxe Aizpurua, que ha aleccionado a sus señorías sobre cómo "combatir los discursos de odio".

Sin recordar su paso por varios diarios propagandísticos financiados por ETA o las bienvenidas a los presos que se han multiplicado en el País Vasco desde el final de la banda terrorista, la diputada de Bildu solamente se ha referido a los encontronazos que se produjeron el pasado 12 de octubre entre miembros de la Falange y diversos manifestantes afines al ideario propuesto por el independentismo vasco. En este sentido, ha cuestionado al líder del Ejecutivo sobre las medidas anunciadas por el Gobierno en el Congreso para terminar con los últimos resquicios del franquismo alegando que si se encontrarán integradas los actos de exaltación del régimen gobernando por Francisco Franco. La panorámica impuesta por Bildu ante el silencio de Sánchez ha presentado a la formación como la bandera de la memoria democrática.

Entre murmullos y cierta indignación en la bancada popular, la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, ha pedido silencio sin censurar las palabras de Bildu. Cercado y acomplejado en su turno de réplica, el líder de los socialistas ha recordado las diferentes propuestas para cambiar la Ley de Memoria Democrática, que cuenta desde su implementación con el beneplácito de la bancada del grupo parlamentario vasco.

Ya que el presidente del Gobierno no ha puesto en valor el recuerdo de las víctimas de los años del plomo en el País Vasco, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha recordado el dolor de las víctimas que sufren la humillación cada vez que se producen actos de celebración contra las víctimas de la banda terrorista. "Señor Sánchez jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba con el dedo desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. Que asco... La democracia se respeta", ha sentenciado.

De la misma manera, la representante popular ha recordado el lapsus de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que aseguró que "queda Gobierno de corrupción para rato". Muñoz ha señalado que los españoles conocen que el único objetivo del PSOE es mantenerse en la Moncloa a toda costa. "Nos usaron para usar la falsa bandera del feminismo con los fallos de las pulseras de una ministra que sigue sentada en su sitio. Es puro marketing", ha denunciado.

El PSOE no ha condenado las declaraciones de Bildu

Ante la indignación que ha recorrido las bancadas de los grupos conservadores con "el ejemplo de Bildu como referente democrático", la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de nuevo sin hacer ni un solo reproche a Bildu, ha reclamado respeto a la democracia. "Todos los diputados que se sientan en esta cámara están legítimamente representando a ciudadanos que les han votado... No usen a las víctimas de ETA", ha señalado.

A las puertas del Congreso y con los papeles recogidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado la Sesión de Control sin denunciar el discurso de Bildu y con la ley del silencio impuesta por bandera.