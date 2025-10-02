Un alto cargo del PSOE en Valencia acusa a una diputada del PP con síndrome de Down de tener la "mente sucia"

El secretario de organización del PSOE en la Comunidad Valenciana, Vicent Mascarell, ha vertido una cruel falta de respeto contra la diputada del PP, María del Mar Galcerán Gadea, que vive con síndrome de Down, aseverando que "tiene la mente sucia".

A raíz del anuncio de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, acudirá a la procesión del próximo 9 de octubre para honrar la memoria de las muertos por la DANA el otoño pasado, el "Número 2" de la líder socialista del territorio, Diana Morant, ha desdeñado el gesto de Mazón y le ha acusado de "despreciar a la ciudadanía y las víctimas". "Su presencia ensucia el sentido del civismo con su sola presencia", ha expresado en sus redes sociales, reclamando la dimisión de Carlos Mazón.

Como respuesta, la representante popular María del Mar Galcerán, a través de su cuenta de X, ha aseverado que el socialista "tiene que tener mucho cuidado con lo que dice" y le ha recomendado que piense dos veces las cosas antes de pronunciar comentarios ofensivos. Haciendo caso omiso a las indicaciones y a los consejos, en un mensaje que ha borrado, el socialista ha acusado a la diputada con síndrome de Down de "tener una mente sucia".

Los diputados del PSOE ante el terror orgánico de Sánchez

De la misma manera que denunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, cuando los diputados del PSOE no aplaudieron la entrega de un premio a título póstumo para el antiguo líder socialista aragonés, Javier Lambán, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, le ha recordado al portavoz de los socialistas en Valencia el "terror orgánico" impuesto desde Moncloa por el que "no se ha escuchado a los socialistas defender a Galcerán "

De la misma manera ha recriminado al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que no haya realizado declaraciones sobre las descalificaciones del número 2 de Diana Morant.

Tellado exige la dimisión a Morant de su "Número 2"

Ante la tensión percibida en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha mostrado su indignación con el comentario que ha sido eliminado de las redes y por el que ha pedido disculpas y ha reclamado de manera inmediata a la líder del PSOE en Valencia, Diana Morant, el cese inmediatode Vicent Mascarell por sus declaraciones "repugnantes e inaceptables" contra la diputada del Partido Popular.

"El PSOE demuestra una vez más su podredumbre moral y su sectarismo sin límites. No todo vale en política... Mar tiene todo nuestro apoyo y le damos las gracias por tu trabajo y por ser un ejemplo de superación, determinación y compromiso real con la igualdad", ha sentenciado Tellado.