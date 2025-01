Álvarez-Cascos: "Es ridículo que a mis 77 años esté dando explicaciones de un ticket de 42 euros"

El fundador de Foro Asturias y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ha declarado este martes como acusado de un delito de apropiación indebida y ha indicado ante el Tribunal que "le resulta muy ridículo" que a sus 77 años y tras toda una vida dedicada a la política este ahora ante un tribunal "dando explicaciones sobre tickets de 42 euros". Ha añadido que "esta querella es lo más triste que le ha pasado en su vida" y ha insistido en considerar "ridículas" todas las acusaciones.

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase por pasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida. Cascos ha respondido ampliamente a las preguntas de Fiscal y el abogado de la Acusación Particular, Luis Llanes con un interrogatorio que se inició pasadas las 11.15 horas y que tuvo que ser suspendido a las 13.30 horas dejando para el próximo jueves las preguntas de su abogado, Luis Tuero.

Ha comenzado su relato de los hechos asegurando que fue en 2011 cuando un grupo de militantes del PP le convenció para formar el proyecto de Foro Asturias. "Las siglas FAC no las diseñé yo. Se dicen muchas mentiras. Fueron diseñadas desde Madrid por otra persona", ha dicho Cascos que ha indicado que fue en la fundación de la formación cuando se estableció la retribución que iba a recibir, en la que además del sueldo se incluían otros gastos porque "las responsabilidades económicas de Foro con su persona no se podían separar".

Ha dicho que esas condiciones "no se apuntan con papel y lápiz" sino que se basaban en "la palabra de personas que confían las unas en las otras" y según él se comprometieron a "pagarle un sueldo más las cantidades que le permitiesen mantener su nivel de vida anterior a la fundación de Foro". "Puse como requisito que pudiera seguir al lado de mis tres hijos menores varios días a la semana", ha dicho Cascos que ha insistido y reiterado en diversas ocasiones en que "nunca tuvo ni vacaciones ni cobró horas extra" y por lo tanto consideraba lógico que se pagase la comida de sus hijos los días en los que iba a visitarlos allá donde estuviesen. "Se pacto ahorrar y ser eficiente en la gestión y así se reconoció en todas las inspecciones el Tribunal de Cuentas sin salvedades", ha añadido.

El físcal ha pedido a Cascos explicación de todos los tickets que entregó a Foro y que son objeto de la querella por ser considerados como gastos personales. Así por ejemplo se encuentran numerosas facturas de billetes de tren para él y sus hijos, estancias en hoteles, comidas en restaurantes, o tickets de pedidos a diferentes domicilios de comida rápida, en muchos casos a nombre de su ex mujer o de algunos de sus hijos. Cascos ha justificado todos estos gastos en que "no tenía ni vacaciones ni cobraba horas extra" así que entendía lógico y normal que Foro pagara las comidas con ellos porque tenía que estar con ellos.

Con respecto a otras facturas, como una del Corte Inglés de una cama que Cascos asegura se refería a un tresillo u otras como por ejemplo la referida a psicotécnico o la licencia de pesca, las ha atribuído a "errores". "No se de quien fue el error y quien hizo llegar esas facturas", ha insistido el acusado. También ha dado explicaciones a un ticket que se le abonó por parte de Foro referido a unos zapatos Calla. Con respecto a las entradas de la Copa Davis, que también figuran como los gastos personales que pagó Francisco Álvarez-Cascos con el dinero del partido, el acusado aseguró que "ese día también asistieron otras personas de Foro, no sólo yo". "Yo no fui por ocio. Foro apoyó a la sede de Oviedo", ha explicado.

La compra de entradas para sus hijos

Preguntado por el motivo por el que también se pagaron las entradas de sus hijos, que dijo "no se sentaron con él", Álvarez-Cascos aseguró que "para un dirigente político es muy importante transmitir una imagen de familia, es algo muy positivo". Parecida ha sido la explicación que ha dado para el gasto de las entradas al museo de Tyssen en Madrid. El acusado afirmó que considera que Foro debía pagar esos gastos porque el "procuraba, como presidente, dar una imagen de prestigio".

Preguntado por el abogado de la acusación sí sabia que Pelayo Roces había dado instrucciones de que había que pagarle todo, Álvarez-Cascos ha indicado que no lo sabe, pero si sabe que "Roces era uno de los que asumió el criterio que puso de que para venir a Asturias yo tenía que mantener el mismo nivel económico y de vida que tenía anteriormente".

También se han referido tanto el fiscal como el abogado de la acusación a varios gastos en hoteles y varias estancias en Coruña. Álvarez-Cascos explicó que acudió allí "a resolver un problema político como presidente de Foro y presidente del Principado porque PP y PSOE estaban bloqueando la acción política". "Fui a pedir mediación y ayuda a gente del PP que había en Galicia con la que se podía hablar. Todos saben quien era el Presidente Xunta de Galicia o el presidente del Consejo de Estado, no voy a dar nombres ahora, era gente con la que se podía hablar, no como los que estaban en Madrid. Yo no tenía vacaciones así que a muchos viajes venía mi familia", ha indicado.

El alquiler de la oficina

Más tarde volvería a Coruña al ser citado como testigo en el juicio del Prestige. También esos gastos los pagaría Foro porque "consideraba que era lo que correspondía". También ha tenido que responder Álvarez-Cascos sobre el alquiler de una oficina de su propiedad en Madrid para ser usada como sede del partido en la capital y que supuso para la formación un gasto de 173.855 euros entre los años 2012 y 2014. Ha explicado que se trata de un despacho en el que "era la oficina del partido en Madrid".

"Yo y mi exmujer ofrecimos desinteresadamente ese despacho como sede de Foro. Foro Asturias no tenía ahí personal. Ese despacho ni me producía dinero, ni me hacía perder dinero. Es falso que digan que es una sede ficticia, porque es una sede real. Y simplemente le daba prestigio al partido. Era para esto, por prestigio", ha insistido. El juicio continuará el próximo jueves a las 9.00 horas, día en el que el acusado podrá responder a las preguntas de su abogado y si queda tiempo comenzarán a declarar los testigos. La primera en hacerlo será la actual alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, Carmen Moriyón.