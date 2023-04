"Andaluzófoba" y "cristianófoba": denuncia por escarnio por la parodia de la Virgen del Rocío en TV3

La Fundación Abogados Cristianos ha denunciado por un delito de escarnio a los sentimientos religiosos en los Juzgados de San Feliu de Llobregat (Barcelona) a los humoristas Toni Soler, Jair Domínguez y Judit Martín por la parodia emitida el pasado día 4 en el programa de TV3 "Està passant", en la que se mofaron de la Virgen del Rocío, la Semana Santa y el acento andaluz.

En la denuncia, la asociación que preside Polonia Castellanos se queja de que la actriz que interpretó a la Virgen del Rocío, "con un forzado acento andaluz, hizo una representación escarnecedora de los sentimientos religiosos" que califica de "cristianófoba y andaluzófoba".

Abogados Cristianos -que pide la declaración judicial de los tres denunciados- alude a una de las que considera "frases más ofensivas" pronunciadas por Judit Martín disfrazada de la Virgen del Rodío: "¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda! Porque mientras que me quito el vestido ya se me han quitado las ganas". Y es que la imitadora se quejaba de que el traje de la Virgen del Rocío era muy aparatoso y "rococó" en comparación con el "minimalista" de la Virgen de Montserrat. "La realización del sketch vejatorio hacia la Virgen del Rocío no deja lugar a dudas: el acto de befa o burla es claro y contumaz", señalan.

"Vejación, injuria y ultraje"

Tras esto, expone la asociación en su denuncia, "imitó el cante de una saeta y las muestras de devoción cristiana a las imágenes que salen en procesión", mientras el presentador Antoni Soler, y su colaborador, Jair Domínguez, "se carcajeaban a mandíbula batiente".

Para los denunciantes se trata de "una vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas manifestadas mediante un acto público con la máxima trascendencia" en el que, además, consideran que concurre "una finalidad de ofender".

"Los denunciados no buscaban la transmisión de ningún mensaje, ni efectuaron crítica, protesta o acto reivindicativo alguno", apunta. "Sabían perfectamente que era precisamente la burla y el escarnio lo que iba a producir más revuelo mediático y por tanto más visibilidad", añade.

Asimismo, recuerda que lo sucedido "ha provocado un tremendo revuelo mediático, político y social, lo cual ha suscitado multitud de reacciones de indignación" en redes sociales y medios de comunicación "por políticos andaluces y catalanes de partidos de muy variada e incluso contrapuesta ideología". El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se quejó de la "falta de respeto" de la televisión regional catalana.

El director se negó a pedir disculpas

La fundación denunciante hace hincapié en que el director del programa "Està passant", Toni Soler, se negó a pedir disculpas después de que se lo pidiera el presidente andaluz, a quien respondió: "Puedes esperar sentado".

El artículo 525 del Código Penal castiga con pena de multa de ocho a doce meses a quienes "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".

La presidenta de Abogados Cristianos asegura que "se trata de un nuevo ataque contra los sentimientos religiosos realizado de forma totalmente gratuita y además en una época muy importante para los católicos como es la Semana Santa". "Esperamos que tenga una consecuencia y se cumpla el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y las personas que vejaron de semejante manera los sentimientos católicos durante la Semana Santa, sean condenadas", añade Polonia Castellanos.