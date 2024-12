El PP avisa a los socios por respaldar la “corrupción” del PSOE. “Les va a manchar la corrupción”

La debilidad parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno, con el órdago de Junts con la cuestión de confianza, y el cerco judicial al Gobierno son dos asuntos que centran los focos ahora mismo y sobre los que el PP aprovecha al máximo para desgastar al Gobierno. Así, ante la "semana de oro" para el Ejecutivo -como lo definen en el PP- con Koldo García, Víctor de Aldama y Begoña Gómez declarando ante el Tribunal Supremo, en el PP ponen también el foco en la reacción de los socios y les censuran por amparar la corrupción.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha avisado este martes al PNV, ERC, Sumar y Podemos que les va a "manchar y arrastrar" los casos de presunta corrupción que, a su juicio, afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. A su entender, Pedro Sánchez es "tóxico" para quien se acerca a él. "La corrupción es un elemento que genera mucha mancha", ha advertido Sémper. El PP asegura que "callar" pasará factura ante los hechos que se están conociendo. "Al PNV, a Junts, a ERC, a Sumar, a Podemos. Siento hablar estos términos, pero lo tengo que hacer. Creo que el presidente del Gobierno es tóxico para quien se acerca a él y acaba manchándoles", ha asegurado para después advertir de un "deterioro institucional sin parangón".

Una de las cuestiones que centra todos los debates es la cuestión de confianza de Junts. El PP no impedirá que pueda debatirse en el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza presentada por Junts. Ya lo anunció el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en LA RAZÓN, y lo confirma ahora el partido. El portavoz nacional y vicesecretario de cultura, Borja Sémper, no ve "motivos" para impedir que se debata en el Congreso la iniciativa de Junts si "no hay nada raro". Para el partido es un "debate necesario" en España.

"Me sigue pareciendo raro que debatamos sobre la idoneidad o no de aceptar a trámite una iniciativa que lo que pretende es abrir un debate en el Congreso de los Diputados solo porque le molesta a Pedro Sánchez", ha admitido Sémper en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum. Así, en el partido creen que lo lógico sería que la Mesa admitiese el debate, aunque critican el intento del Gobierno por monopolizar las instituciones, también la mesa del Congreso. "Decidirá en función de sus intereses", ha pronosticado minutos antes de que la mesa del Congreso congelase la iniciativa de los independentistas.