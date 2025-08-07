Avistada la lona de "Sánchez, corrupto" surcando el mar

Hazte Oír ha cumplido su promesa de llevar por "tierra, mar y aire" la lona en que tachan al presidente del Gobierno de "corrupto", después de que un juez la retirase de una fachada frente al Congreso de los Diputados el pasado mayo.

Mientras otra jueza investiga si el cartel puede suponer un delito de injurias con publicidad, la asociación lleva a cabo esta nueva acción que ha sido compartida en las redes sociales por ciudadanos.

Numerosas personas han visto pasar, cerca de la orilla, la lona que denuncia la corrupción que salpica al entorno de Pedro Sánchez a bordo de una moto de agua.

Es el último medio de transporte que ha difundido el mensaje de la lona bajo el ojo de la Justicia. Previamente, se movió en un globo aerostático, en avioneta y en distintos vehículos por distintas zonas de la geografía española.