Azcón asume la línea de Génova y confirma que irá a las urnas si no tiene Presupuestos

El horizonte temporal que fijó el Gobierno de Aragón para presentar los Presupuestos del próximo año fue el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez celebrado, "hablamos de días" para que se presente. Lo ha confirmado hoy Jorge Azcón, presidente autonómico, que sigue la línea oficial marcada por Génova y asegura que si toca una segunda prórroga habrá elecciones.

Hasta ahora, el barón popular se resistía a verbalizarlo. Por su resistencia a poner fin a la legislatura. Pero no se puede estar en misa y repicando. Y si su colega María Guardiola, para aplauso de todo el partido, ha apretado el botón tras certificar que no tenía posibilidad para sacar adelante las cuentas públicas por segunda vez consecutiva, toca acatar con coherencia.

Por eso, este martes, el presidente aragonés ha reconocido que irá a las urnas en caso de que Vox siga torpedeando la estabilidad de la región. "Aragón vive un momento espectacular, estamos en un momento histórico. Vamos a trabajar para que haya un Presupuesto en la comunidad, pero creo que las administraciones tenemos la obligación de aprobar Presupuestos. No soy Pedro Sánchez. No voy a agarrarme al poder pase lo que pase. Voy a trabajar para que se aprueben pero es evidente, si no conseguimos aprobar Presupuestos por segundo año consecutivo creo que, aunque nadie quiera ir a elecciones, la posibilidad más seria es que convoquemos elecciones".

Palabras que ha pronunciado Azcón ante los medios de comunicación. Preguntado por las posibilidades de un adelanto, ha manifestado que su deseo de que "haya sensatez y sentido común", que prime el análisis del "momento en el que se encuentra Aragón". En su opinión: "Estamos en un momento histórico, atrayendo miles de millones de euros de inversión, haciendo una política de creación de empleo como no está haciendo ninguna otra comunidad autónoma y pensando en los aragoneses para que nos esforcemos en aprobar un Presupuesto".

En mayo de 2023, ha recordado, "hubo una mayoría política distinta que significó un cambio de gobierno", y esa mayoría "igual que aprobó un Presupuesto en el pasado puede volver a aprobar un Presupuesto ahora". Por eso, ha insistido: "Creo que podemos ponernos de acuerdo si pensamos en Aragón. Ahí van a estar volcados mis esfuerzos". No obstante, por primera vez, ha dejado abierta la puerta a las elecciones. Un escenario que tiene muchas papeletas.

Sobre el calendario previsto, el presidente autonómico ha informado que "hay una parte" del presupuesto "muy importante" que ya está hecha "en la Consejería de Hacienda" y que ahora toca un reajuste para presentarlo e "iniciar el camino". El tiempo previsto: "Hablamos de días". Es decir, que antes de que termine el año, se habrá deshojado la margarita en Aragón, que podría ser la segunda comunidad del PP que acude a las urnas por el bloqueo político de Vox.