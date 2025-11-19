Condenan a un hijo del exministro Cosculluela por resistencia a la Policía: "Mi padre es muy importante"

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos meses de prisión a un hijo del exministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela por un delito de resistencia a la autoridad policial.

La Sección 23 ha resuelto que la pena de cárcel sea sustituida por el pago de una multa durante cuatro meses por un cuota diaria de seis euros y se le impone una inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Asimismo, este hijo del que fuera ministro de Fomento con Felipe González (1985-1991) tendrá que indemnizar a dos agentes de la Policía con la cantidad de 100 euros a cada uno "por los dos días de curación de las lesiones que presentaron".

Un tercer policía, al que representaba el despacho Frago & Suárez, ha sido absuelto de la acusación de detención ilegal y lesiones por la que se sentó en el banquillo.

Los hechos se remontan a la noche del 20 de marzo de 2021, cuando el hijo mayor de Cosculluela y su hermano, así como la nuera del exministro, se encontraban en un local de la zona de Sainz de Baranda (Madrid). Dos efectivos de la Policía Nacional acudieron al establecimiento tras recibir un aviso de reyerta en el lugar.

Allí, los agentes se encontraron a los tres "en un alto grado de nerviosismo y alteración al haber sido parte de una reyerta previa". Las personas con las que tuvieron la inicial trifulca no llegaron a ser identificadas, ya que lograron darse a la fuga sin ser finalmente localizadas.

El hijo mayor de Cosculluela, ahora condenado, y su hermano comenzaron "a deambular por el lugar, donde había varias personas". El primer de ellos fue visto haciendo "gestos exagerados con los brazos", mientras se encontraba "en alto grado de agitación gritando y vociferando, fuera de sí".

Los agentes observaron que tenía una herida sangrante en la cabeza y portaba su camiseta ensangrentada en la mano, de modo que llevaba el torso desnudo dentro del bar.

Tal y como relata el fallo como hechos probados, "en ese momento los agentes referidos les pidieron (a los hijos de Cosculluela) que se pusieran contra la pared y se identificaran junto a otro amigo". Entre tanto, llegaron más indicativos de la Policía al establecimiento para prestar apoyo a sus compañeros.

Pero -explica la Audiencia de Madrid- tanto el hijo del histórico dirigente del PSOE (que ha sido hallado culpable) como su hermano menor "se dirigieron de modo alterado a los agentes", llegando a manifestar el segundo de ellos "que su padre era una persona muy importante".

La tensión se disparo cuando este último, mientras relataba a uno de los policías lo sucedido en la reyerta, "tocó con la palma de la mano en el hombre al agente", acudiendo uno de sus compañeros "en apoyo y procediendo a su detención siendo introducido en el vehículo policial".

Tras el arresto, el hijo mayor del que fuera miembro de hasta tres Gobiernos de González, comenzó a lanzar "improperios" hacia los agentes de la autoridad, "con frases como que eran 'unos mierdas'". Cierto es -remarcan los magistrados madrileños- que "tenía facultades alteradas por el estado de agitación que le había causado la agresión de los terceros no identificado".

De los insultos se pasó al contacto físico. Este hijo de Cosculluela, estando frente a uno de los policías, le cogió la defensa y cayeron ambos al suelo en un forcejeo del que el agente salió con el uniforme roto. Para este tribunal, con este movimiento, mostró su "intención de ofender el principio de autoridad y evitar su detención", algo que acabó sucediendo. La tercera detenida aquella noche fue su mujer.

En la sentencia, cuyo ponente ha sido el juez Pilar Llop (que también fue ministra con Pedro Sánchez), se concluye que "no consta que los agentes de la policía acusados hubieran detenido de manera indebida ni sin causa legítima" a ninguno de los dos descendientes del exministro socialista ni a su nuera.