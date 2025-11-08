Belarra anticipa el fin de Sánchez: "No será por Junts, sino por la frustración de los votantes progresistas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha trasladado este sábado hasta Extremadura, donde ha acusado al PP de no cuidar los servicios públicos. Pero ha dicho que el PSOE tampoco es una alternativa, porque los "pauperiza", los empobrece. Sobre la situación política nacional, ha dicho que lo que va a terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a ser ni Junts ni la derecha", sino la "frustración" de los votantes de izquierda ante la falta de respuesta a los problemas sociales.

También ha criticado que la intención del presidente del Gobierno de seguir adelante con el Congreso bloqueado demuestra "la ausencia total de un proyecto político para España".

En clave extremeña, donde se celebran elecciones el próximo 21 de diciembre, Belarra ha defendido que "desde Podemos queremos reivindicar lo imprescindible de cuidar los servicios públicos y cuidar de quien nos cuida. Los incendios se apagan en invierno con prevención, que es lo que no está haciendo la señora María Guardiola". Se ha trasladado hasta Caminomorisco, en la provincia de Cáceres, junto a Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura.

"Lo hemos defendido en el Congreso, con el Estatuto del Bombero Forestal y seguimos trabajando por sus condiciones. Este es el modelo opuesto de la señora Guardiola, que defiende un modelo que pone en riesgo la vida y el territorio. El modelo de poner en riesgo la vida es el modelo del PP", ha añadido.

Pero también ha querido cargar las tintas contra los socialistas. "El PSOE tampoco es alternativa, pauperiza también los servicios públicos", ha asegurado, y ha calificado la suya como la única alternativa de izquierdas "limpia".

En Extremadura, Podemos está llevando a cabo una estrategia que no parece querer contagiar al resto del país. Ahí, sí está concurriendo en una coalición con Izquierda Unida. En Andalucía, sin embargo, no quiere hacer eso y se ha desmarcado de Por Andalucía. Queda por ver qué pasará para las elecciones generales. Aunque aún es pronto, parece incompatible con Sumar.