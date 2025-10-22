Bildu luce en el Congreso la moda vasca del siglo XVI

EhBildu no da una puntada sin hilo y resulta difícil encontrar el significado de que su portavoz. Merche Aizpurúa, luciera una camiseta esta mañana en el Congreso, mientras denunciaba el supuesto auge del fascismo, franquismo, falangismo y movimientos similares en España, una camiseta que representaba la figura de una mujer de Guipúzcoa del siglo XVI.

Muchos siglos se han remontado los continuadores de lo que fue en su día el brazo político de ETA para acompañar su denuncia, que ha obtenido una respuesta favorable del presidente del Gobierno y la indignación del PP, por haberse olvidado de los actos de exaltación a ETA, auténtico insulto a las víctimas, para lucir esta moda retro en el hemiciclo.

Digan lo que digan, los vascos no eran separatistas en el siglo XVI y tuvo que pasar mucho tiempo para que, a partir de Sabino Arana, se organizara el secesionismo que, convertido en terrorismo por ETA, costó la vida de 854 españoles.

Se acompaña la referencia de un anuncio en el que, por unos 50 euros, se puede adquirir la citada camiseta con la ilustración de una mujer de Gipuzkoa del siglo XVI que combina muy bien con pantalones Maju y un KaikuL La prenda está serigrafiada con mimo con tintas ecológicas en Tolosa (Gipuzkoa) y, como todo no puede ser perfecto, confeccionada en Bangladesh. Lo que no es criticable para los de EHBildu por aquello de la solidaridad entre los pueblos del mundo.

Por lo demás. Los leones, tan acostumbrados durante años a las vestimentas clásicas, tanto de hombre como de mujer, comprenden desde su quietud de bronce que los tiempos cambian, las modas también, pero la historia, ¡ay la historia!, esa no se puede cambiar. Los 854 asesinados van a seguir en sus tumbas y su memoria exige un respeto absoluto. Si la extrema derecha Incumple la ley, protagoniza actos violentos, que la Fuerzas de Seguridad y la Justicia actúen contra ellos. Y si los proetarras hacen lo propio y cometen apología del terrorismo, lo mismo. Tolerancia cero para todo ellos.