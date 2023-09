Feijóo alerta de la aproximación del PNV a Bildu y desata la indignación de Aitor Esteban

Segundo día de investidura. El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo dio un repaso a lo que considera que es y representa EH Bildu un partido del que dijo lo que piensa. A pesar de que no tenía pensado responder a la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, finalmente sí lo hizo tras escuchar sus ataques. "Para mí todo lo que diga Bildu, que no venga precedido por una disculpa real a las víctimas de ETA y una colaboración para esclarecer los más de 300 crímenes de ETA no tiene ningún valor". Por ello, al líder de los populares no le ofende lo que pueda venir de ellos. "Me preocuparía mucho que me votase.Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez, yo no los quiero", le espetó. Además, dejó claro que respeta al PNV, pero a Bildu, "no".

Ante las críticas que la portavoz de la izquierda abertzale había hecho sobre la Transición Feijóo le recordó la grandeza que supone: "Fíjese la grandeza de la democracia del 78 que personas como ustedes pueden estar aquí". “Participan porque la ley se lo permite, deberían cumplirla".

La radiografía que hizo EH Bildu del PP fue respondida por Feijóo con un golpe directo: "Veo que nos conoce bien, han tenido mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del PP". También le reprochó, en tono irónico, que había aprendido "que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu. Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los que se quedaron sin hermanos. Tenemos que estar agradecidísimos a Bildu", unas palabras que motivaron que la bancada del PP se pusiera en pie mientras aplaudían al candidato popular que lanzó una crítica a la bancada socialista: "Hay que tener mucho cuajo para pactar con los que no condenan el asesinato de sus compañeros de partido".

También afeó afeó a Bildu que "una persona condenada por apología al terrorismo" -en referencia a Aizpurua- que diga que el PP no respeta los derechos humanos.

Y resumió: "Es el único partido de España al que habría que hacerle un cordón sanitario"-a EH Bildu-. Además, advirtió de que "dentro de las estrategias del PSOE está la de blanquear a Bildu y lo está consiguiendo" algo a lo que Feijóo aseguró: "Yo no lo haré". "Es un orgullo que Otegi solo pueda ordenar sobre mí el no a la investidura", sentenció.

Al nuevo PNV

Las palabras de Feijóo al PNV desató la indignación de su portavoz, Aitor Esteban. El líder del PP apeló a la conciencia de los nacionalistas vascos y alertó de que cada vez se aproximan a la izquierda abertzale. Destacó cómo es el "nuevo PNV" un "partido con historia" que ahora, se va adaptando en función de lo que les interesa, pero avisó: "Tienen un problema". El candidato a la presidencia del Gobierno exasperó a Esteban al confrontarle. "Ustedes caminan de la mano de EH Bildu y eso es malo para Euskadi".

Aclaró, desde el primero momento, que los nacionalistas vascos "no son lo mismo" que EH Bildu pero vota con él. Por ello, les advirtió: "La propuesta que les hace Sánchez es: "¿Quieren seguir siendo un clínex?" "Yo jamás les utilizaré como un clínex".

"Puntales" de Sánchez

Se fue a lo que importa en el País Vasco y le preguntó al PNV qué ha conseguido en la legislatura apoyando a Sánchez más que "blanquear a Bildu"e incluso retroceder en cada elección. "¿Cuál es el proyecto compartido que los lleva a los dos -PNV y Bildu- a ser puntales en una mayoría eventual de Sánchez? ¿Comparten proyecto económico? ¿Van de la mano de la política fiscal? ¿Le dirán a la industria vasca que su modelo es el mismo que el de Sánchez? ¿Comparten ideario en materia de vivienda?. En este punto les ridiculizó recordando que, "Bildu es quien hace las leyes que tiene que aplicar el PNV en País Vasco, y después, ustedes las recurren. Su consejera de vivienda luego las recurre. Coherencia pura".

Incidió en su interpelación: "Cuando los dos partidos apoyen a Sánchez y éste tome sus decisiones; ¿ustedes qué van a hacer? ¿Competir por a quién le han hecho más caso? ¿O decirle a la gente: “Sánchez nos ha engañado, no nos ha mentido, ha cambiado de opinión".

Feijóo se detuvo en la "Y" vasca, la conexión del AVE de Euskadi con el resto de España por la que la banda terrorista llegó a asesinar a los que trabajaban en ello y algo a lo que Bildu siempre se ha mostrado en contra, mientras que el PNV estaba a favor. "Nosotros le decimos a los vascos que apostamos por la "Y", y que si ustedes no nos hubiesen echado del gobierno probablemente lo estarían disfrutando". En contraposición destacó que, con Sánchez, siguen alargando los plazos con informes medio ambientales que no harán que llegue la alta velocidad.

El líder del PP recordó que "Junts pasó de ser el Le Pen de la política española a puntal progresista del sanchismo. Solo es una cuestión de tiempo". Con ello, le advirtió al PNV que "les puede pasar lo contrario" y les pueden llegar a recordar que son "muy conservadores e incluso reaccionarios". "¡Ustedes sabrán!"

"Aviso"

Terminó su intervención advirtiendo al PNV que "buena parte de su base social es la nuestra”. Feijóo dijo que sabe que hay un votante del PNV moderado "a quien le causa desazón que PNV vote con Bildu, que sigue apoyando que tengan capacidad de influencia en la política del estado y están convencidos de que la mejor fórmula en este momento es un gobierno en solitario del PP , frente a uno del PSOE donde son un satélite más en esa galaxia".

Y sentenció: "Sé que hay que decidir en la campaña vasca entre Bildu y PNV. Pero hay quien recordaremos que PNV y Bildu votan lo mismo en el Congreso" y que "en el maratón de la política vasca puede haber un partido que no quede el primero" -en referencia a que la izquierda abertzale le lleva la delantera-.