Un buque danés cargado con material militar para Israel evita aguas españolas y hace escala en Casablanca

Un buque comercial con bandera danesa que transportaba un cargamento de armas con destino a Israel ha cambiado su ruta original de Gibraltar al puerto de Casablanca, en Marruecos. Este cambio se produce después de que grupos propalestinos en España organizaran protestas contra su paso por aguas españolas.

El barco, el “Marianne Danica”, procedía de Chennai (India) y se dirigía al puerto israelí de Haifa con 18 contenedores con proyectiles de 155 mm destinados a Elbit Systems, uno de los principales actores de la industria militar en Israel.

Escala técnica en Casablanca

El buque, que originalmente tenía previsto hacer escala en Gibraltar a primera hora del pasado lunes, finalmente optó por Casablanca para repostar antes de continuar su viaje por el Estrecho de Gibraltar sin escalas.

Los datos marítimos indican que el barco partió de Casablanca el 6 de octubre a las 19:34 UTC, tras aproximadamente siete horas de amarre. Posteriormente, navegó por la costa atlántica marroquí cerca de Larache la mañana del 7 de octubre, alrededor de las 10:00, rumbo al Estrecho de Gibraltar. Según el Sistema Automático de Identificación (AIS), el barco se dirige actualmente a Haifa, Israel. La ruta incluye una escala en La Valeta, Malta.

Grupos marroquíes de derechos humanos ya han organizado protestas en varias ciudades del país; denuncian el atraque de estos "barcos de la vergüenza" en Tánger Med, y Casablanca también fue escenario de protestas contra otro barco con destino a Israel, informa Yaabiladi.