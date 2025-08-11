Cabecillas del Estado Islámico en el Sahel captan a jóvenes en Marruecos

Los cabecillas del Estado Islámico (Daesh, Isis) en el Sahel tratan de captar a jóvenes en Marruecos para que cometan atentados sobre el terreno o se trasladen a la zona saheliana para unirse a las filas de la banda yihadista. Agentes antiterroristas detuvieron ayer a un hombre de 18 años que operaba en Douar El Amarna, en la provincia de Settat, que mantenía contactos con uno de estos cabecillas.

Según las primeras conclusiones de la investigación, este individuo, que ha manifestado interés en la fabricación de explosivos y cinturones explosivos, es sospechoso de preparar atentados terroristas que afentarían gravemente a la seguridad de las personas y al orden público, según un comunicado de prensa del Brigada Central de Investigaciones Judiciales.

El acusado estaba en contacto con uno de los dirigentes magrebíes de la organización Daesh, quien le incitó a realizar un proyecto terrorista y le proporcionó referencias y publicaciones sobre cómo fabricar explosivos.

El arrestado había promovido, en plataformas mediáticas, contenido relacionado con operaciones terroristas llevadas a cabo por combatientes de Daesh y otros que incitaban a la ejecución de proyectos subversivos.