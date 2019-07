La pelota está en el tejado de Podemos. Esto es lo que ha venido a escenificar hoy la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que ha interrumpido su presencia en el pleno de investidura para dejar patente la postura del PSOE en un momento de impasse en las conversaciones con los morados.

Calvo ha acusado a Pablo Iglesias de "complicar" la negociación con su intervención ayer en el debate. "Nos sorprendió la intervención de Iglesias, que colocaba en una posición más complicada la negociación", ha reconocido Calvo, que inmediatamente ha asegurado que "hubiéramos querido seguir en un plano más prudente y discreto".



En este punto, los socialistas se han mostrado dispuestos a mantenerse en esta prudencia, "no desvelando elementos que puedan entorpecer una salida a la investidura". Calvo ha desvelado que su llamada de ayer a Pablo Echenique pretendía sondear una respuesta a la propuesta que, muy entrada la noche del domingo, se había dejado "en lo alto de la mesa". Los morados no solo no la aceptaron, sino que apostaron por retrotaerse a los posicionamientos de dos días antes. "Luego nos encontramos la intervención de Iglesias. Ayuda poco que quien debe autorizar la negociación se pronuncie en esos términos", ha lamentado.



Por su parte, desde Ferraz se defienden los esfuerzos que han hecho para "moverse", aceptando la inclusión de Irene Montero dentro del Ejecutivo y criticando que se les acuse de ofrecer cargos meramente ornamentales. "No hay elementos decorativos. No hemos propuesto piezas menores, sino políticas atractivas y de calado", ha destacado Calvo. En este sentido, los socialistas advierten de que la propuesta que se hizo el domingo sigue aún encima de la mesa y así estará hasta el mismo jueves, porque los socialistas quieren avanzar para superar la investidura, aunque recordando que solo con Unidos Podemos los números no dan.

Además, a preguntas de los periodistas sobre si se puso sobre la mesa una vicepresidencia social para Irene Montero, Calvo ha confirmado esta cuestión.

"Es conocido", ha dicho, que su partido aceptó la petición que le hizo Unidas Podemos de dar a una persona "muy importante en su liderazgo" en el partido morado "un rango importante en el Gobierno".

Tras reprochar a Iglesias que ayer desvelara detalles de la negociación, Calvo no ha querido confirmar ningún extremo de la propuesta de los socialistas a Unidas Podemos -excepto el de la vicepresidencia-, porque ha defendido que este trabajo se haga de forma discreta y prudente.

En todo momento ha rechazado la idea de que lo que el PSOE ha ofrecido a Unidas Podemos sean ministerios o competencias "decorativas", como ayer sugirió Iglesias.

Por el contrario ha asegurado que la propuesta es de que se hagan cargo de "políticas muy importantes" y "áreas de trabajo" muy "atractivas" y que llevan el "sello de la izquierda".