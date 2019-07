“El feminismo no es de todas, no, bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista”. Las palabras de Carmen Calvo, la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, cayeron ayer como una bomba en unos años en los que la reivindicación por los derechos de las mujeres está a la orden del día y las declaraciones se miden con lupa. Y es que el feminismo busca hacer libres a las mujeres, también para escoger su opción política.

Pese a sus palabras “apropiándose” del feminismo, Calvo criticó a los que quieren ponerle “etiquetas”: “No atinan ellos, quieren ponerle una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela, primero feminismo transversal, luego feminismo liberal. ¿Esto qué es?”, añadió. “Como esto del feminismo va a funcionar en la agenda política, ya si acaso me lo quedo y lo termino yo, pero como no sé cómo funciona el artefacto, no sé qué nombre ponerle”, dijo, en una clara referencia a Ciudadanos. Pero, ¿puede el feminismo asociarse a una formación política?

A pesar de las claras diferencias en las formas, en los últimos años, mujeres de todos los signos han sumado fuerzas para exigir una igualdad real y efectiva. Por suerte, la lucha es más amplia que nunca. Muchas exigen a sus representantes que sean capaces de anteponer el feminismo a las siglas de una organización, entre otras cosas para contribuir a crear un gobierno estable que contribuya a fortalecer la lucha de las mujeres. En este sentido, parece que Calvo suspende.