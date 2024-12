Carmena responde al “No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás”, nueve años después de aquella cabalgata de Reyes de 2016

Casi nueve años han pasado de la primera cabalgata de Reyes Magos en Madrid bajo la alcaldía de Manuela Carmena. Aquella noche de Reyes pasó a la historia por los múltiples cambios que la alcaldesa llevó a cabo y las críticas que ello despertó.

Se cambiaron villancicos por músicas más urbanas, se introdujeron personajes alejados de lo tradicional, además de vestir a los Reyes de trajes diferentes a lo que acostumbraban en otras ediciones.

Precisamente, este último aspecto fue lo que dio pie a uno de los tuits más recordados en la historia de internet. Cayetana Álvarez de Toledo, por entonces portavoz del Partido Popular en el Congreso, tuvo un profundo malestar con las vestimentas de Gaspar que no dudó en manifestar en la red social 'X':

“Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad." No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve”, publicaba Cayetana Álvarez en la antigua Twitter. Una afirmación que, dada su contundencia, generó muchas respuestas irónicas entonces y que todavía se siguen recordando.

La respuesta de Carmena llegó más de ocho años después

De manera inesperada para todo el mundo, Manuel Carmena ha roto su inactividad en redes sociales para citar el tuit de Cayetana Álvarez. La exalcadesa escribía la pregunta "¿Son ocho años suficientes para perdonarlo?".

Los usuarios de Twitter no olvidan el "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás" y el tuit de la expolítica de Más Madrid ha generado más de un millón y medio de visualizaciones, alcanzando más de 4.000 repost y casi 30.000 me gusta. Ninguna de todas estas interacciones ha venido por parte de Cayetana Álvarez; quien, por el momento, no ha respondido al mensaje.

Desde su retirada de la política y la judicatura, Carmena no ha sido muy presente en apariciones públicas. Recientemente, fue vista en el programa Mask Singer. La exalcaldesa ahora se dedica a diversas causas sociales.

La exconcejala tampoco ha sido muy activa en la red social 'X' últimamente. No publicaba ningún tuit desde el pasado 10 de mayo. Ni siquiera cuando estalló el 'Caso Errejón', en el que Íñigo Errejón, con quien Manuel Carmena fundó Más Madrid en 2019, fue denunciado por varias mujeres por presuntas agresiones sexuales el pasado octubre provocando su dimisión como portavoz del partido.

En otras redes sociales, la exalcaldesa sí criticó los comportamientos del exdiputado: "Me parece horrible. Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento. Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud”, compartió Manuela Carmena en su Instagram.