La Casa Real celebra el aniversario de la Constitución y desea feliz día a todos los españoles

La Casa Real celebró este sábado el 47º aniversario de la Constitución española, desde su aprobación en referéndum el 6 de diciembre desde 1978.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Casa del Rey deseó "Feliz Día de la Constitución" a todos los ciudadanos en la jornada en la que el Congreso de los Diputados acoge los festejos institucionales por el aniversario.

La Corona publicó una fotografía de la primera página de la Constitución en sus redes sociales con los dos primeros artículos, los que proclaman la monarquía parlamentaria, la unidad indisoluble de España, la soberanía nacional residente en el pueblo y el estado democrático y social de derecho basado en los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.