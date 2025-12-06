Feijóo abandera el constitucionalismo y responde a Vox: "Nos da igual quien venga y quien falte"

"Nos da igual quien venga y quien falte. Es un honor estar aquí, representando a los ciudadanos. En la sede de la soberanía, en las Cortes, representarles a ellos", con estas palabras, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado su asistencia al acto con motivo del Día de la Constitución Española, aprobada tal día como hoy hace 47 años.

Frente a las críticas de Vox y el muro de Pedro Sánchez, el líder del primer partido de España ha evocado el "espíritu de concordia" que alumbró la Carta Magna. En un día marcado, sobre todo, por la división política y la crispación, escenificada en la ausencia de la mitad del Hemiciclo.

En su intervención ante los medios en el patio del Congreso, antes de participar en el acto oficial, Feijóo ha tenido palabras de "agradecimiento y compromiso" para con "los servidores del Estado" que velan por el cumplimiento de la Constitución, empezando "por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y terminando por el Rey Felipe VI. "Un ejemplo".

También ha tenido palabras de gratitud hacia "todo el pueblo español". No así para el Gobierno. "No puedo agradecerle la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo, es el Gobierno que más ha atacado a la Constitución Española. Nunca hemos tenido un Gobierno que degradase tanto las instituciones y atacase tanto la Constitución".

En contraposición, ha lanzado un "compromiso" en nombre de su formación política. "Dejar una época decadente de la política española. Una época insolvente" y dotar a España de un "gobierno constitucionalista, que se sienta orgulloso de la Constitución Española, de defenderla, de practicarla y garante de los valores constitucionales". Un gobierno, ha rubricado, "de todos".