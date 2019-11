Casado no gobernaría con Vox y sólo se abstendrá junto a Cs

Las nuevas elecciones que hoy arrancan de nuevo cobraron sentido como los comicios del desbloqueo. Y la campaña se inaugura formalmente ayer por la noche con un consenso mayoritario en todas las encuestas, salvo el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que anuncia una cronificación del bloqueo hasta el punto de que de ser ciertas sus predicciones, la situación el 11-N sería aún más difícil de manejar que después de las generales de abril. Los dos bloques parten, según estas encuestas, en una situación de casi empate, y el PSOE se enfrenta a la misma realidad que no supo o no pudo gestionar en estos meses, la de entenderse con su electorado de izquierdas y formar un gobierno que dependa, por la realidad parlamentaria, del voto independentista, con el agravante de que puede perder, además, la opción del pacto por la derecha con Ciudadanos, porque Albert Rivera adelgace tanto que deje de ser significativo en las sumas de la izquierda o de la derecha.

Cataluña no ha dejado que se hable de otras cosas y, como empieza a ser ya una tradición, en las sedes de los principales partidos revisan sus estrategias convencidos de que todavía están a tiempo de provocar cambios en los estados de ánimo de sus potenciales votantes porque estos últimos siete días pueden ser decisivos en la foto final de la noche electoral.

En todo caso, después de conocerse los resultados todos los partidos tendrán que empezar a moverse por caminos negados hasta ahora y será el reparto de escaños el que decida hasta qué punto serán necesarias soluciones excepcionales porque lo único que puede darse por hecho es que no habrá nuevas elecciones ni tampoco podrán estirarse de nuevo tanto los tiempos para el desbloqueo.

La aproximación de posiciones entre socialistas y populares ha llevado a que se instale como mantra la idea de que estas elecciones son una oportunidad para el bipartidismo y que la solución tiene que venir de los dos grandes. Pero cuando uno se acerca a los núcleos de decisión del PSOE y del PP, siguen sobresaliendo las dificultades abismales que plantearía una situación que no dejase más salida que este acuerdo, sin llegar nunca a los términos de gran coalición, entre los dos partidos tradicionales. La primera de ellas es el miedo a que sus votantes no sólo no lo entendieran, sino que no lo perdonasen. Pero se pueden seguir sumando tantas otras no ya de carácter electoral, como las dificultades para combinar un acuerdo entre los dos con la necesidad de conseguir el apoyo de otros partidos satélites bien para sacar adelante la investidura bien para que luego Sánchez, de ser el que tenga más escaños, gestione en el día a día el gobierno. Porque la mezcla entre los dos grandes partidos nunca llegaría al gobierno conjunto aunque por medio pactasen cuestiones tan decisivas como la política presupuestaria o territorial.

Hasta que no se conozcan los resultados es imposible anticipar escenarios si bien hay líneas rojas que algunos de los que serán agentes decisivos sí empiezan a marcar sin dejar matices a su rectificación. El PP es uno de esos agentes decisivos y llega a la campaña con el mantra de que no descarta conseguir un escaño más que Sánchez. El análisis con el que se enfrentan en la dirección popular al 11-N deja ver hasta qué punto están midiendo los posibles encajes de piezas bajo una prioridad clara, que los movimientos ayuden a seguir empujando hacia una reunificación del centro derecha en favor de sus siglas.

En ese sentido, Pablo Casado no quiere a Vox de compañero de viaje. No lo dirá jamás de esta manera, pero en Génova tienen claro que el modelo a exportar, en tanto no tengan mayoría suficiente como para no depender de otros partidos, es el de los gobiernos autonómicos, es decir, la alianza con Ciudadanos, siempre con ellos al frente del gobierno, en este caso, de La Moncloa, y con la formación naranja como socio útil. Y Vox fuera. Fuera de un presunto pacto de gobierno, ahora o en el futuro. Y fuera también de las decisiones que puedan tener que adoptarse para acabar con el bloqueo político. Por ejemplo, si hubiera que negociar un acuerdo de investidura con Sánchez, como solución in extremis, también ahí el PP se ve en condiciones de forzar las cosas para conseguir implicar a Ciudadanos. Si ellos se mojan, que se moje también Cs, como intentó que ocurriera Rivera cuando en los últimos suspiros de la Legislatura pasada se inventó aquello de transformar el «no es no» en una oferta de acuerdo con Sánchez para evitar elecciones.

El abrazo a Cs no es para darle aire, lógicamente, sino porque en Génova entienden que es el último paso para anular la razón de ser de este partido que tanto daño les ha hecho en las urnas. Por simplificar, la mirada del PP hacia el futuro se sostiene en el principio de que «con Rivera sí (para ahogarle); con Abascal, no (porque les resta)». A la espera de que las urnas pongan a cada uno en su sitio.