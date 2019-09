El líder del PP , Pablo C asado, ha abierto hoy "las puertas" a Cs y Vox de lo que ha definido como la "casa común del centro y de la derecha", apostando así por "aglutinar todo lo que esté a la derecha del PSOE" en caso de que haya nuevas elecciones debido a la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez .

► El análisis: El votante está cansado

Y ha remarcado que el problema para España no es el PP, sino Sánchez, porque "no es un moderado" sino "un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña" y que además "no es capaz" de pactar, de cumplir sus acuerdos, de dialogar ni tampoco de "unir".

Y aunque ha defendido que siempre que se lo pida, hablará con él, ha recordado que el secretario general socialista "nunca" ha querido llegar un acuerdo con el PP, un partido del que ha dejado claro que no puede facilitar de ninguna manera su investidura porque "sería letal para nuestra prosperidad futura".

Para Casado, los españoles piden a los partidos del centro-derecha que estén "unidos" y en caso de "un portazo" por parte de otras formaciones para concurrir en coalición, ha manifestado: "Tendremos que apelar a que los españoles unan en las urnas lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir en el logo de la papeleta".

En todo caso, ha mencionado expresamente a Ciudadanos para pedir a los miembros del Partido Popular que no se equivoquen "de adversarios" a fin de no cometer "el mismo error otra vez".

Pablo Casado ha recordado también que el sistema electoral español "censura la fractura y prima la unión", como ha ocurrido en el Senado, donde el centro-derecha podría haber obtenido mejores resultados de haberse presentado conjuntamente.

"Pase lo que pase yo os digo que estaremos a la altura de las responsabilidades, que volveremos a abrir las puertas de nuestra casa, que siempre ha sido la casa común del centro y la derecha en España, una casa en la que cabe todo el mundo", ha dicho cosechando aplausos de los asistentes, entre ellos el secretario general del PP Teodoro García Egea, y los dirigentes del PP valenciano.