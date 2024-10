Semana decisiva para el 'caso Begoña Gómez': el futuro de la causa y la permanencia (o no) del juez Peinado

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para este lunes la reunión en la que se analizará y se decidirá el fallo sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que piden "acotar o archivar" la investigación abierta contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares.

Dicho fallo debía haberse producido el pasado lunes, 30 de septiembre; para cuando estaba programada la vista que, finalmente, fue anulada cuando los tres magistrados de la Sección 23 de la Audicencia Provincial se percataron de que el juez Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, no les había enviado uno de los dos recursos sobre los que debían decidir: el de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Por su parte, la defensa, liderada por el letrado Antonio Camacho, solicita que se archive la causa al considerar que se trata de un procedimiento "prospectivo y sin garantías al margen de la ley", mientras que la Fiscalía rebaja sus demandas y solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que se delimite la instrucción.

En este sentido, el abogado de la acusada se basa en el auto del juez Peinado que señalaba que el objeto a indagar eran todas aquellas actividades empresariales de Begoña Gómez desde que su marido, Pedro Sánchez, ejercía sus funciones como presidente del Ejecutivo. Algo que, según entiende el letrado, va más allá de la denuncia inicial presentada por Manos Limpias basada en recortes de prensa que, tal y como aseguró su secretario general, Miguel Bernad, podían llegar a ser noticias falsas.

No obstante, aunque la decisión sobre qué sucederá con la causa se tome hoy, es probable que el dictamen no se conozca hasta pasados unos días, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid advirtió, con respecto al debate que se deibó haber producido el pasado 30 de septiembre, que "la resolución derivada de esa sesión de deliberación y fallo se conocerá con posterioridad, tras la redacción por parte de su ponente y de la notificación del correspondiente auto".

El futuro del juez Peinado al frente de la causa

Este no es el único frente abierto que se dilucidará esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidirá mañana, martes 8 de octubre, qué hacer con una de las tres querellas interpuestas contra el juez instructor Juan Carlos Peinado.

La primera de ellas fue interpuesta a finales de mayo por el periodista Máximo Pradera, para cuya deliberación se reunieron la semana pasada, y cuyo fallo por parte de la Fiscalía fue inadmitir a trámite la querella en la que Pradera denunciaba una revelación de secretos en el 'caso Begoña Gómez'.

No obstante, todavía quedan dos por resolver y, para ello, el TSJM se reunirá mañana para deliberar sobre la segunda de ellas: la presentada por el presidente del Gobierno a través de la Abogacía del Estado. En ella, Pedro Sánchez considera que el juez Peinado prevaricó, con conocimiento de ello, por dictar varias resoluciones "injustas" y contrarias a la legislación, algo que entiende se hizo por atender a "convicciones propias".

Así, esta hace referencia a la citación en Moncloa del juez Peinado al presidente del Gobierno como testigo, que solicitó hacerlo por escrito, y al rechazo del juez instructor en que esto se llevase a cabo. Motivo por el que el pasado 30 de julio se pudo ver, por primera vez, a un juez instructor entrando al Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Ejecutivo.

"No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", aseguraba la querella en la que, a su vez, arremetía contra el juez Peinado asegurando que no dedicó "ni una sola línea" a justificar por qué la declaración no podía ser por escrito.

Sin embargo, la tercera querella, la presentada por Begoña Gómez, todavía no tiene fecha de deliberación. Ahora bien, cabe señalar que, en caso de que alguna de ellas sea admitida a trámite, el juez Peinado podría ser apartado del caso, que aún se mantiene en fase de Instrucción.