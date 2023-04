Ciudadanos concurrirá el 28-M en todas las capitales de provincia y 800 municipios

En Ciudadanos están convencidos de que en las elecciones municipales y autonómicas "habrá sorpresas". El secretario general de los naranjas, Adrián Vázquez, ha anunciado que el partido concurrirá el 28 de mayo en todas las capitales de provincia y presentará un total de 800 listas municipales, un número similar al de los comicios de 2015.

Este lunes termina el plazo para presentar las listas para los comicios municipales y autonómicas, y Vázquez ha subrayado que el 80 por ciento de los españoles tendrá opción a coger una papeleta de Ciudadanos. Con este anuncio, Vázquez se ha congratulado de haber cumplido el objetivo que se había marcado la nueva dirección del partido, que era repetir el número de listas que presentaron en 2015 con Albert Rivera al frente. "Objetivo más que cumplido", ha presumido.

En total, Ciudadanos ha movilizado a unas 15.000 personas para sus listas por lo que subrayan, ya han conseguido "ilusionar" al menos esas 15.000 personas.

La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, no cerrará ninguna candidatura, al igual que el secretario general que tampoco lo hará, pero el partido indicó que estará muy presente en la campaña como ya ha hecho en Granada o hará esta semana en la presentación del candidato por Palencia.

Ciudadanos concurre a las elecciones con las encuestas en contra. Sin embargo, Vázquez ha destacado las buenas perspectivas que tienen en Madrid, Valencia, Alicante y en las comunidades autónomas de Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón. El objetivo del partido es "ser decisivos" para la conformación de los futuros gobiernos.

En busca de la nueva sede

Sobre la situación de la sede del partido, Ciudadanos estima dejarla en verano y sigue en la búsqueda de un local “más céntrico” de Madrid, de menor coste y más "funcional". La mudanza del edificio de cinco pisos ubicado en la calle de Alcalá obedece tanto a criterios “económicos” como “estratégicos” y Vázquez reconocía que la vivienda para ellos es una prioridad, también "para la sede". Destacó que "no es una cosa urgente" pero que durante las primarias del partido ya destacaron que sería puesta en "revisión". También esperan que sea "energéticamente más sostenible" pero reconocen que, por el momento, no está siendo fácil ese cometido ya que necesitan que sea lo suficientemente grande para acoger al personal, poder hacer ruedas de prensa y también eventos.

Propuesta de Vivienda

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, fue la encargada de destacar la propuesta de Cs en materia de vivienda, donde, indicó que su grupo apuesta por eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales y por una deducción de hasta el 95% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años.

Guasp ha explicado que el citado impuesto supone una "barrera más" para los jóvenes que acceden a una vivienda, pues asegura que la compra de una primera vivienda puede conllevar el pago de unos 50.000 euros por este concepto.

En lo que respecta a la deducción del IRPF, la portavoz naranja ha indicado que se aplicaría tanto a propietarios que destinen el alquiler a gente joven, como a aquellos que pongan su vivienda en los programas de vivienda pública.

También ha recordado una de las principales medidas que Ciudadanos ha promovido en las últimas semanas, que es la de adelantar el 10% de la futura pensión de un trabajador joven para destinarla a la entrada de una hipoteca. Guasp cree que, en definitiva, todas estas iniciativas hacen frente a una senda de "medidas intervencionistas" llevadas a cabo por el Gobierno que "no son eficientes", porque a su juicio "van a perpetuar el drama del acceso a la vivienda".

Asimismo, Patricia Guasp se refirió la Ley de Vivienda, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria con visos de aprobarse de manera definitiva antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Tildó la norma de "nefasta" y un "obús contra el mercado del alquiler y de la vivienda", ya que considera que en lugar de aprobar medidas que faciliten el acceso a la vivienda, lo que va a hacer es "intervenir más el mercado". "No va a haber pisos, no va a haber oferta para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan alquilar", ha apostillado a renglón seguido la portavoz.

Además, advirtió de que la ley "facilita" la okupación ilegal y va a "acabar de agravar un drama que existe en nuestro país".

Por ello, ha subrayado la importancia de impulsar los incentivos fiscales y medidas "ambiciosas" dirigidas a garantizar la seguridad jurídica y "no criminalizar encima y ahogar más a los propietarios".