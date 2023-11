Clavijo denuncia "una situación de colapso" para atender a los menores no acompañados

"Una situación de colapso absoluto". Estas han sido las palabras exactas pronunciadas por Fernando Clavijo, presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, para denunciar la situación en la que se encuentran las ONGs, que carecen de «recursos» para atender a los cerca de 4.800 menores no acompañados que han llegado a las islas en las últimas semanas.

La crisis migratoria del archipiélago está batiendo todos los récords. Las personas que han arribado al archipiélago procedentes de África en lo que va de año ya suman más de 32.000, superando el dato registrado en la denominada «Crisis de los Cayucos» de 2006, cuando se computaron 31.678 llegadas, hasta ahora el número más alto registrado.

El jefe del Ejecutivo canario reconoció que le angustian estas cifras, pero aún le suscita más preocupación el desorbitado aumento de la llegada de menores no acompañados. En una entrevista a Cadena SER, Clavijo explicó que la principal diferencia entre esta crisis y la que se afrontó en 2006 radica precisamente en esta cuestión. «Por aquel entonces llegaron muchos menos menores no acompañados y la situación fue más llevadera», aseveró. Asimismo, explicó que en ese momento, a su juicio de manera «acertada», el por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, puso «al frente» del asunto migratorio a María Teresa Fernández de la Vega. En definitiva, «ese mando único» que él lleva tanto tiempo reclamando y que, en su opinión, «ayudó mucho a coordinar la respuesta».

Para abordar este problema, Fernando Clavijo aboga por empezar modificando la ley del menor porque esta ley, «en la que prevalece el derecho del menor», fue creada «para situaciones extraordinarias de la retirada de la tutela a unos padres por desatender al menor», por lo tanto, con la migración, Canarias «tiene la tutela judicial y efectiva» de esos cerca de 5.000 niños.

«La ley no está concebida para eso», puntualizó y defendió que «tiene que haber una modificación en la que sea el Estado quien asuma esa tutela» para que luego los menores «puedan distribuirse por el territorio nacional y no sea Canarias la que tenga que soportar esa carga, entre otras cosas porque no podemos garantizar una buena atención a dichos menores».

Está previsto que se trasladen 347 menores a la Península, una cifra «absolutamente insuficiente» para Clavijo, que explicó que está trabajando en una modificación legislativa para que el reparto se haga «con unos criterios de territorios, de PIB de la comunidad y de población», criterios que permitan que se tengan «recursos» en las comunidades.

Respecto a la gestión que está haciendo el gobierno del fenómeno migratorio, el presidente de Canarias admitió la labor del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, por mostrarse « sensible» y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que al principio tuvo «sus diferencias», pero ahora «está colaborando estrechamente».

Ahora bien, Clavijo afeó el comportamiento de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con quien «no henos podido hablar», explicó. «Por eso echamos de menos la presencia de ese mando único del Gobierno», sentenció.