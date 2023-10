Clavijo avisa: «El Hierro ya se está convirtiendo en Lampedusa»

La crisis migratoria se desborda en Canarias, con cifras récord, con un cruce de reproches entre el presidente insular, Fernando Clavijo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las islas han recibido en los nueve días transcurridos desde que comenzó octubre a 4.531 inmigrantes llegados en 53 embarcaciones, a un ritmo de 503 personas diarias, unas cifras sin precedentes desde la «crisis de los cayucos» de 2006, cuando la ruta Canaria marcó su máximo histórico.

Clavijo tildó ayer de «estupideces» las declaraciones del ministro del Interior en las que defendió que en las islas hay recursos suficientes para gestionar la llegada de migrantes irregulares. «Ayer [por el domingo] estaba en La Restinga –El Hierro–con la llegada de dos cayucos y había 350 personas y un solo guardia civil, si esos son los recursos necesarios, cómo será cuando fallen los recursos», se preguntó en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.

Clavijo indicó que hace un mes se reunieron con el ministro para advertirle «de lo que iba a ocurrir» pero da la impresión de que «vive otra realidad o en la mentira» dado que los medios de comunicación documentan cómo está la situación «y él lo niega». «No sé de qué puedes hablar con él», indicó.

El presidente apuntó que la incesante llegada de pateras y cayucos puede durar hasta diciembre si continúan las «calmas» en el océano y entiende que «de facto», El Hierro ya se «está convirtiendo en Lampedusa».

Por su parte, Grande-Marlaska, afeó a Fernando Clavijo que dedique su «energía» a proferir «insultos» y «palabras gruesas» contra la respuesta de su departamento a la presión migratoria en el archipiélago, en lugar de «trabajar» para hacer frente a la situación. «Ahora mismo hay cero migrantes mayores de edad en la Isla del Hierro», aseguró el ministro, para después apuntar que en la isla quedan «algo más de 300 menores» cuya acogida compete a la comunidad autónoma y no al Gobierno central. También lamentó las palabras de Clavijo en tanto que, a su juicio, supone una «falta de atención y reconocimiento» a la labor de la Policía y la Guardia Civil.

El ministro también adelantó que viajará próximamente a estos dos países, Mauritania y Senegal, para seguir avanzando en materia de cooperación.

El Gobierno de Canarias ha exigido a Pedro Sánchez «que dé la cara» en la crisis que padecen y afrontan las islas «en solitario» y ha exigido «la implicación y la responsabilidad» del Estado con los más de 3.000 menores tutelados en las islas y no solamente la solidaridad de otras comunidades autónomas.

Según cifras oficiales a las que ha tenido acceso Efe, con las llegadas de la noche del domingo y madrugada del lunes a Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, son 19.507 los inmigrantes rescatados en Canarias en lo que va de año, cuando a 30 de septiembre eran 14.976.

La estadística oficial no desglosa datos por islas, pero Cruz Roja sí lleva su propio recuento detallado, que revela que la mitad de las llegadas desde que comenzó el mes corresponden a El Hierro, con 2.367 en nueve días (474 de ellos menores); seguida por Tenerife, con 703; Lanzarote, con 518; Gran Canaria, con 375; y Fuerteventura, con 375. La suma de esos parciales (4.258) no coincide con el dato oficial (4.531), porque Cruz Roja no incluye alguna de las embarcaciones de ayer. Sin embargo, ese reparto territorial ilustra cómo en solo nueve días El Hierro se ha convertido en la segunda isla con más rescates (5.124), muy cerca ya de la primera, Lanzarote (5.285), y claramente por encima de Gran Canaria (4.023).

El máximo histórico de llegadas por la ruta Canaria se remonta a la llamada «crisis de los cayucos» de 2006, cuando arribaron a las islas 31.678 personas. La segunda cifra más alta (y récord de la actual etapa) corresponde a 2020, con 23.271 rescates, de acuerdo con los balances que publica cada 15 días Interior.

El flujo incesante de cayucos que ha recibido en la última semana Canarias, muy centrado en El Hierro y Tenerife y con varias embarcaciones por encima de los 200 ocupantes, ha hecho que la ruta supere ya en 3.825 personas a todas las llegadas de 2022 (15.682).

Llegada a Tenerife de inmigrantes derivados desde El Hierro Miguel Barreto EFE

En 2020, la ruta Canaria también experimentó un gran pico en los meses de octubre y noviembre, que concentraron el 58 % de las llegadas de aquel año (13.485 inmigrantes sobre un total de 23.271). Si aquellos dos meses se examinan por quincenas (son los datos que publica Interior), se puede comprobar que ni siquiera entonces se observaron los ritmos de llegadas de este octubre.

Del 1 al 15 de octubre de 2020 fueron rescatados o alcanzaron la costa de Canarias un promedio de 134 personas al día; del 16 al 31 de octubre fueron 206 al día; del 1 al 15 de noviembre, 356 al día; y del 16 al 30 de noviembre, 187 al día. Ninguna de esas quincenas de actividad frenética alcanzó el promedio del presente octubre.

En 2020, la llegada a Canarias de 13.485 personas en dos meses hizo que el sistema colapsara, dejando para la historia imágenes como la de más de 2.300 personas durmiendo hacinadas durante días sobre el suelo del muelle de Arguineguín, por falta de recursos.

Esta vez, el sistema solo ha colapsado puntualmente, en un par de días en los que los recién llegados se han visto obligados a dormir una noche en los muelles de Arrecife (Lanzarote, del 1 al 2 de octubre) y Los Cristianos (Tenerife, del 6 al 7). Y lo ha hecho fundamentalmente en la red de primera acogida, en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) donde todos aquellos que arriban en patera en las islas pasan hasta 72 horas bajo custodia policial, mientras se completa su filiación, porque el Ministerio de Inclusión ha asegurado a que los recursos de acogida humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones en las islas siguen teniendo plazas disponibles.

No obstante, sí están al límite las plazas de acogida para menores bajo tutela del Gobierno de Canarias, que tiene ya bajo su responsabilidad a unos 3.000 chicos (a principios de 2019 eran solo 281) y se ha visto obligado a trasladar de El Hierro a Gran Canaria y Tenerife a todos los llegados en estos días, para descongestionar los centros de la isla con menos población y recursos.