El contenido de la "pieza íntima" de Ábalos: viagra y mensajes subidos de tono con las "chistorras"

El contenido de la "pieza íntima" de José Luis Ábalos tiene una potente carga sexual, según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN. El oficio de la Guardia Civil, que solo se puede consultar en el Tribunal Supremo, tiene conversaciones subidas de tono, fotografías de chicas y el supuesto consumo de potenciadores sexuales como viagra.

Las partes personadas en el procedimiento pueden visualizar este informe pero no pueden llevarse copias del mismo. La Guardia Civil ya decidió separar estas conversaciones de las que son protagonistas el propio José Luis Ábalos, Koldo García y varias de las "amigas" que acudían a los "encuentros" con el exministro de Transportes cuando era miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Viagra y chistorras

Según ha podido conocer LA RAZÓN, en este apartado se comprueba de forma clara como el exasesor de Ábalos gestionaba las reservas de estas mujeres en puntos tan distintos como Málaga, Valencia y Barcelona. En algunos de estos "encuentros" acudían hasta tres mujeres y eran abonados en efectivo por Koldo García.

Algunos de estos mensajes si que se han adjuntado en el anexo de los mensajes del que sí dispone el resto de las partes. Koldo García se dirigió a una mujer guardaba en su agenda de contactos telefónicos como "Michel Brasil Valencia" para requerirle su número y letra de DNI. Ocurrió el 5 de enero de 2021. Cuando José Luis Ábalos aún se sentaba en el Consejo de Ministros y ejercía como secretario de Organización del PSOE.

El Supremo cita a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus "ingresos irregulares y opacos" Europa Press

"Voy a cambiar de número (del DNI) ya", fue la respuesta que ella le dio, antes de pasárselo, junto a su nombre y apellidos reales. Seguidamente, esta mujer le pide a la entonces mano derecha de Ábalos que "espere" porque "dice José que vayan las dos (mujeres)".

De la misma forma, en la "pieza íntima" existen conversaciones en la que el exministro solicita a su "mano derecha" que le proporcionara potenciadores sexuales como viagra para estas citas. También hay en esta parte del procedimiento comentarios subidos de tono a raíz de las famosas "chistorras", que para la UCO son billetes de 500 euros.

Fotografías de las "amigas" de Ábalos

De la misma forma, Ábalos habría recopilado fotografías de las "amigas" con las que habría mantenido estas citas. Las fuentes consultadas cifran en cerca de una decenas las mujeres protagonistas de las mismas.

Una de las dudas que existe es el misterio que rodea la polémica noche en el parador de Teruel. El Gobierno y Ábalos desmintió por activa y por pasiva que la noche del 15 de septiembre de 2020 se desarrollara una fiesta con prostitutas en la instalación pública.

Sin embargo, la duda persiste cinco años después. Precisamente, el último informe de la UCO del "caso Koldo" localiza que ese día Koldo García abonó 490,25 euros de un viaje en tren a Teruel de una de las "amigas" de José Luis Ábalos. Unos datos que confirman la versión que proporcionó Víctor de Aldama con el pago de "señoritas".