El Rey Felipe VI reivindica la importancia de "salvaguardar" la democracia que reside en el compromiso colectivo

Vestido de piquete para la ocasión y sin nervios en sus cuerdas vocales, Su Majestad, el Rey Felipe VI, ha puesto el broche de oro a la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que se ha celebrado esta semana en Vitoria. Sin presión y tras las palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, Felipe VI ha remarcado la importancia de la democracia y los peligros que entrañan el proceso de "desafección ciudadana" ante el auge de los populismos extendidos por el Viejo Continente.

Siguiendo la tónica mostrada en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) acontecida en Nueva York el pasado mes de septiembre, Su Majestad no se ha querido olvidar de la importancia de los organismos internacionales que velan por la continuidad de los sistemas democráticos para evitar el regreso a tiempos oscuros del periodo de entreguerras. "Aunque la mayoría de los ciudadanos manifiestan su preferencia por la democracia como sistema de gobierno, aumenta la insatisfacción respecto a su funcionamiento... Por eso tenemos el deber de protegerla y de fortalecerla", ha apostillado con firmeza.

Desde Vitoria y después de realizar un pequeño alegato en honor a los dirigentes extranjeros con presencia en el Salón de Actos con capacidad para más de 2.000 personas, el Monarca ha llamado a la población a realizar una reflexión para "salvaguardar la democracia que pende del compromiso colectivo", señalando que en la actualidad la defensa de los valores democráticos y el final de los ataques a la democracia son fundamentales ante estos momento de zozobra y de aumento de los conflictos.

"Asistimos a nivel global a un proceso de desafección ciudadana hacia algunos aspectos de nuestros sistemas democráticos...Esta brecha abre la puerta al auge de los populismos, a una polarización más intensa y a un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones", ha zanjado.

Felipe VI celebra el acuerdo entre Hamas e Israel para terminar con la Guerra en Gaza

Sin ser ajeno a los conflictos que marcan la geopolítica mundial y con la resaca de la noticia de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, ha conseguido certificar el final de la Guerra en Gaza, Su Majestad ha mostrado su "entusiasmo y esperanza" con el acuerdo alcanzado.

Con un recuerdo a las personas fallecidas y a los rehenes que no han sido liberados, ha espetado al Gobierno de Netanyahu a que acepte la paz y se produzca el regreso de las personas secuestradas a sus hogares. "Sin duda, un momento de esperanza. Un momento de esperanza para Palestina y para Israel", ha concluido el Rey.