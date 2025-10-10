El Gobierno no quiere problemas con Trump y asegura el compromiso de España con la OTAN

El Gobierno español ha optado por una respuesta medida ante las controvertidas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió la expulsión de España de la OTAN durante un encuentro con su homólogo finlandés Alexander Stubb. Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta afirmaron que España es un "miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN", evitando así una confrontación directa con la Administración estadounidense.

Las declaraciones de Trump se produjeron en la Casa Blanca, donde cuestionó el compromiso defensivo español al afirmar "francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN".

El mandatario estadounidense insistió en que España es el único miembro rezagado en los compromisos de gasto, pese a que el país ya ha alcanzado el objetivo del 2% del PIB en inversión militar.

Un enfoque diplomático ante las críticas

Desde el Ejecutivo español se insta a entender estas declaraciones "en su contexto", refiriéndose al estilo comunicacional característico de Trump. Las mismas fuentes gubernamentales recordaron que España "cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EE UU", en un intento por desactivar la polémica sin alterar las relaciones bilaterales.

Esta no es la primera vez que Trump dirige críticas al Gobierno de Sánchez respecto al gasto en Defensa, aunque nunca antes había llegado a sugerir abiertamente la expulsión del país de la Alianza Atlántica. España mantiene su postura de alcanzar un máximo del 2,1% de su PIB en presupuesto militar, acuerdo que fue flexibilizado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.