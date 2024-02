Las asociaciones militares se unen para exigir a Defensa mejoras salariales: "Los sueldos son una vergüenza"

No es muy habitual que todas las asociaciones militares se pongan de acuerdo. De hecho, en las manifestaciones en las que han participado no siempre han ido todas de la mano y alguna se bajó a última hora. Sin embargo, denuncian que, en materia retributiva, el Departamento que dirige Margarita Robles no ha cumplido sus promesas: "No sigue ignorando y menospreciando. Su inacción nos hace perder cada día más poder adquisitivo".

Es la denuncia que hacen desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (Aprofas), las cuales tienen representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Todas ellas han unido sus fuerzas para exigir a Defensa la convocatoria urgente de un pleno extraordinario "dedicado exclusivamente a las retribuciones militares" ante lo que consideran un "desprecio" y una "falta de respeto".

"Desde el Ministerio de Defensa nos siguen ignorando y menospreciando", apuntan en un comunicado conjunto, recordando que "nuestra profesión es de alto riesgo y merece un reconocimiento justo". De ahí que denuncien que "para el Ministerio somos invisibles y prescindibles".

"Tomadura de pelo"

De hecho, cargan contra la Comisión de retribuciones militares que se creó hace dos años en el seno del Consejo de Personal, la cual califican de "farsa" y "tomadurade pelo", al tiempo que señalan que "solo sirvió para seguir engañando y manipulando a los profesionales militares".

El principal gesto del Departamento que dirige Margarita Robles en materia retributiva tuvo lugar entre 2020 y 2021, cuando se llevaron a cabo varias modificaciones y se incrementaron ciertos complementos que aumentaron los salarios de los uniformado entre los 40,1 y los 113,1 euros, según el empleo y el destino. Un aumento del que el Gobierno sacó pecho durante mucho tiempo: "Tiene que gobernar la izquierda para que se mejoren las retribuciones del personal militar”, dijo quien entonces era la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce. Pero los militares lo consideraron "insuficiente" y continuaron manifestándose.

"Los salarios de todos los sectores de la sociedad están experimentando una revalorización, incluyendo los de los servidores públicos y pensionistas, así como el incremento paulatino del Salario Mínimo Interprofesional. A esta tendencia se suma el compromiso del Ministerio de Interior, expresado por el ministro en sede parlamentaria, de mejorar las retribuciones del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fruto de una negociación con sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles. Esta mejora coincide además con importantes aumentos en policías autonómicas, tanto Mossos d’Esquadra como en la Policía Foral de Navarra". Con estas palabras, las cinco asociaciones exigen un trato similar. Y para ejercer más presión, ponen de manifiesto, por ejemplo, las recomendaciones del Observatorio de la Vida Militar, que en su último informe correspondiente a 2022 se mostraba crítico con el actual sistema de retribuciones, haciendo hincapié en que "las especiales situaciones en las que se desarrolla la vida militar son las que justifican la existencia de un reglamento de retribuciones propio para las Fuerzas Armadas".

"Aumentar significativamente"

Por ello, recomendaba, entre otras muchas cosas, "aumentar significativamente las retribuciones de los miembros de las Fuerza Armadas, retribuyendo servicios y guardias, y establecer ayudas específicas para quienes pueden demandar medidas de conciliación, Al mismo tiempo, establecer una compensación económica de quienes no disfrutan de las medidas de conciliación, para premiar su sobreesfuerzo y plena disponibilidad. O gratificar de alguna forma la realización de servicios".

"Se hace necesario acometer de forma definitiva una reforma del sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas para adaptarlo a su cualificación profesional y a las especiales características de sus puestos de trabajo", incidía el informe del Observatorio.

Así que, después de años reclamando mejoras salariales acordes a su labor, las asociaciones consideran que "la situación se hace intolerable", enfatizando que "los salarios del personal militar son una vergüenza". Y, al mismo tiempo, denuncian también el "abandono del Gobierno a los militares y a sus familias", reclamando "que pase de su salario emocional basado en felicitaciones, palmaditas en la espalda y palabras huecas y vacías, a los hechos concretos y tangibles, para así saldar la deuda histórica que tiene con todos nosotros, los militares".