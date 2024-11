Defensa ofrece "toda la potencia" de las Fuerzas Armadas para ayudar a los afectados por la DANA

"Los militares van a estar en todas las localidades, con toda la potencia que tiene el Ejército, con los 120.000 hombres y mujeres si fuera necesario, con todos los medios materiales". Con estas palabras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido insistir esta que "el compromiso -de las Fuerzas Armadas- es absoluto y total", dejando claro que se desplegarán todos los uniformados "que sean necesarios, los que haga falta, todo el tiempo que hagafalta".

Así se ha pronunciado la titular de Defensa en una intervención en TVE, en la que ha detallado el actual despliegue militar en las zonas afectadas por la DANA. Tal y como ha explicado, a los más de 1.200 efectivos de la UME que se desplegaron como punta de lanza en los primeros momentos con más de 300 vehículos y helicópteros se han incorporado a primera hora de la mañana más de 530 uniformados de los dos ejércitos y la Armada.

En este sentido, ha vuelto a insistir en que "el Ejército está disponible desde el principio" y en que "medios no van a faltar" para ayudar a la población afectada.

Despliegue

En concreto, el Ejército de Tierra ha desplegado 300 efectivos del Regimiento de Transmisiones n°21, Regimiento de Operaciones de Información nº1, Regimiento de Caballería "Lusitania" n°8 de Paracaidistas (estos tres con base en Valencia) y del Regimiento "Zaragoza" n° 5 de Paracaidistas desde Murcia. Además, también hay personal del Batallón dePolicía Militar I de Bétera.

Junto a ellos, Tierra ya desplegó también en el primer momento tres equipos operativos del Mando de Operaciones Especiales (MOE) y helicópteros (tres «Cougar» y dos EC-135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra y un "Chinook" de las Fuerzas Aeromóviles). Y han puesto a disposición de los equipos de emergencias y los afectados dos acuartelamientos.

Por parte del Ejército del Aire, el personal desplegado (un centenar de efectivos) pertenece al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), desde Murcia, y al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de Zaragoza. En los primeros momentos de la tragedia también trasladó a la zona afectada un helicóptero de transporte NH90 del Ala 48 (Cuatro Vientos, Madrid) y dos aviadores del Centro Coordinador de Rescate (RCC) para ayudar en la coordinación de los medios aéreos. Y han mantenido en alerta otras dos aeronaves: una del Ala 78 (Armilla, Granada) y otra del Ala 48 (Palma).

Mientras, la Armada se ha incorporado a esta operación unos 130 de miembros de la Brigada de Infantería de Marina "Tercio de Armada" de San Fernando (Cádiz). Estos llegan con diez camiones, cuatro vehículos ligeros y un Vehículo de Alta Movilidad Táctica "Vamtac" para ayudar en labores de desescombro y reparto de alimentos

Estas nuevas aportaciones se unen a otros ofrecimientos recientes, como el centenar de efectivos de la Guardia Real que está listo para desplegarse. En un primer momento iban a salir anoche, aunque por ahora siguen a la espera de instrucciones, tal y como han confirmado a este periódico fuentes militares.

Morgues, equipos cinológicos...

Todos estos uniformados colaborarán no solo en las tareas de búsqueda y rescate de desaparecidos (con 51 equipos cinológicos), sino también en las de achique de agua y limpieza del lodo, apertura de carreteras o transporte de alimentos gracias a sus medios. Además, como ya hicieron durante la pandemia del coronavirus, han desplegado morgues en Paterna y en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, como ha señalado la ministra. De hecho, también la UME ha desplegado psicólogos para apoyar a los familiares de las víctimas.

Un despliegue con el que Robles ha dejado claro que las Fuerzas Armadas "van a estar en todas las localidades, con toda la potencia que tiene el Ejército, con los 120.000 hombres y mujeres del Ejército si fuera necesario, con todos los medios materiales siguiendo un orden, siguiendo un planeamiento". "Medios no van a faltar", ha repetido la ministra, haciendo hincapié en que las Fuerzas Armadas aportarán "lo que haga falta con sus capacidades según las necesidades".

"El Ejército va a estar en todas las localidades que hayan sido víctimas de esta situación. Antes se mencionaba a Utiel y a Requena donde desde el principio ha estado la UME, pero estaremos en Ribarroja, Turrena, Paiporta, en Algemesí... donde haga falta. Sin ningún tipo de limitación de medios", ha reiterado. En este sentido, ha apuntado que el compromiso es total porque, entre otros motivos, "muchos militares tienen familiares allí y han perdido seres queridos".