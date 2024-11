Suma y sigue: guardias civiles denuncian que no les dejan intervenir como voluntarios en Valencia

Desde la asociación Defensa Jurídica del Guardia Civil (DJGC) han querido expresar su profunda preocupación por la situación de emergencia declarada en las zonas afectadas por la intensas lluvias que trajo la DANA y ofrecer su total colaboración para paliar sus efectos.

Los miembros de la asociación profesional aseguran que, como guardias civiles, son "conscientes de la responsabilidad que recae sobre nosotros en estos momentos" y que, por ello, más allá del "deber legal y moral", se han ofrecido voluntariamente para colaborar "en cualquier tarea" que se les encomiende.

La DJGC ha puesto todos sus "recursos humanos y materiales" para reforzar el dispositivo actual que esta haciendo frente a los estragos de la mortal DANA y llevar a cabo cualquier misión que se considere necesaria, "incluso colaboraciones sociales como recogida de alimentos y ropa".

"Entendemos la importancia de la coordinación en estas situaciones y estamos preparados para actuar con la máxima celeridad, tanto dentro como fuera de nuestro horario de servicio. Quedamos a la espera de sus instrucciones para poder activar nuestra participación de la manera más efectiva posible", explicaron.

A ellos se ha sumado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Valencia que ha difundido un comunicado "con rabia y consternación" en el que denuncia que "lo que estamos viviendo en nuestra provincia ha adquirido una dimensión incalculable e imborrable en nuestra memoria". Como cientos de Guardias Civiles destinados en muchas compañías y especialidades de la comandancia valenciana, esta agrupación también ha pedido acudir de manera voluntaria y sin perjuicio para el servicio, para "montar" servicios allá donde sea requerido.

Señala que son "decenas de localidades las que necesitan ayuda, gente por rescatar y cadáveres por recuperar, además sufren continuos saqueos en comercios, escuchando constantemente como las patrullas de la Guardia Civil siguen desbordadas solicitando refuerzos que nunca llegan".

"Mientras otros están con los brazos cruzados impotentes de no poder acudir. Al margen de lo irreparable como es una pérdida de una vida, mucha gente no va a poder recuperar sus vidas porque no están dejando ningún comercio en pie, saqueado hasta la saciedad van a llevar a la auténtica ruina a sus propietarios y posiblemente cierre, sobre todo del pequeño comercio", relata en el comunicado.

En AUGC Valencia no entienden la razón de que no se activen bolsas de trabajo de Guardias Civiles, que de manera voluntaria deseen ir a ayudar de una manera coordinada, ordenada y con un propósito y finalidad concretas a la "zona 0" porque, defienden, a la aventura" no se puede ir.

Ante esta impasividad, explica, los propios agentes están formando mínimos contingentes, acudiendo a donde sería necesaria nuestra presencia y teniendo que hacerlo con sus vehículos particulares, con los consiguientes riesgos y sin una mínima protección jurídica por parte de la Benemérita en caso de resultar lesionados.