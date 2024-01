El PP denuncia la "cortina de humo" del PSOE: "La verdadera Operación Cataluña la lidera Pedro Sánchez" con la amnistía

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado que "la verdadera operación Cataluña la lidera Pedro Sánchez" con la puesta en marcha de ola ley de amnistía. Para el Partido Popular, el PSOE está utilizando con "cinismo" la supuesta campaña de desprestigio contra los políticos independentistas y creen que se trata de una "cortina de humo" para ocultar las "mentiras" del presidente Pedro Sánchez.

Para Tellado, la intervención de Sánchez en Cataluña consiste en "una ley de amnistía para sacar políticos condenados de prisión y para que los prófugos puedan volver", también en privilegiar a esta comunidad autónoma "con la condonación de una deuda a la carta". Y ha subrayado que buena parte del electorado socialista está en contra de esta norma y ha acusado al mandatario de haber "engañado a todo el mundo y, de forma especial, a quienes le votaron".

"Tenemos un gobierno que miente premeditadamente y ahora trata de hacer oposición a Mariano Rajoy para tapar lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Yo creo que no se puede mantener ese cinismo por parte de un PSOE arrinconado por la propia ambición de Pedro Sánchez", ha concluido.

En una entrevista al programa "Parlamento" de RNE, al ser preguntado sobre las noticias Tellado ha calificado como una maniobra de "distracción" la amenaza de los socialistas de citar a comparecer al expresidente Mariano Rajoy en la comisión de investigación que se ha creado en el Congreso de los Diputados, uno de los compromisos firmados en el pacto de investidura entre PSOE y Junts.

"Si los socialistas quieren ahora hacerle oposición a Mariano Rajoy, nosotros lo que tenemos que decir es que estamos aquí para hacerle oposición al Gobierno socialista y a todos los disparates que de la mano de los independentistas pretenden llevar adelante", ha recalcado el portavoz, según informa Ep. Sobre la posibilidad de que la Fiscalía acabe actuando, el diputado se ha limitado a decir que en su partido respetan la actuación de la Justicia.

También ha pedido que "no se utilicen hechos de no se sabe cuándo sobre los que no hay absolutamente ninguna novedad", ha enfatizado.

Concentrar el voto de centroderecha en Galicia

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso también ha llamado a los votantes gallegos a concentrar el voto de centroderecha en el PP el próximo 18 de febrero, fecha en la que se celebrará la cita con las urnas en esa comunidad. "Confiamos en la inteligencia de los gallegos porque casi siempre han sabido elegir y lo han hecho bien", ha declarado.

El PP gallego aspira a conseguir su quinta mayoría absoluta. Por ello, el ex secretario general de los populares gallegos ha indicado que los gallegos "tienen que elegir entre la estabilidad que representa el PP y Alfonso Rueda" o "la inestabilidad" de "una amalgama de partidos liderados por la independentista Ana Pontón", con el Partido Socialista como "tercera fuerza".

"Si concentramos el voto de centro y el voto de centro derecha en una única candidatura, nosotros podremos blindar la estabilidad de Galicia" y recordó que a Galicia le ha ido "muy bien" durante el mandato de Feijóo y con este último año y medio de Rueda como presidente de la Xunta.

Así, ha recordado que acaban de aprobar los Presupuestos de la Xunta para este año 2024, que son los "más expansivos de la última década" y que "invierten más sanidad, en política social y en servicios públicos". A su juicio, romper esa línea de trabajo "sería mala noticia para los gallegos".

Sobre el voto conjunto con PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución, ha descartado que se trate de un blanqueamiento del Gobierno, como ha acusado Vox. "Nosotros no hemos apoyado al Gobierno, nosotros hemos reivindicado el respeto y la dignidad que merecen las personas con discapacidad en nuestro país, que reivindicaban desde hacía bastante tiempo la eliminación de ese término de disminuido del artículo 49 de la Constitución", ha explicado.

Tellado ha admitido que es "muy difícil entenderse" con el actual PSOE, que ya no es lo que era. "El Partido Socialista era un partido de Estado y constitucionalista, y hoy ya no lo es", ha concluido.