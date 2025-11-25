Denuncia por incitar a “pasar la noche en el Valle de los Caídos para cagarnos en la memoria de Franco”

El Instituto de Política Social (IPSE) ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona una denuncia formal contra el usuario de la red social X (antiguo Twitter) identificado como “Manu Martín / @manumrtn”, colaborador de eldiario.es, por la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 525 y 526 del Código Penal: delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y delito de ultraje a la memoria de los muertos.

La denuncia -firmada por el presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde- se basa en la publicación realizada el 19 de noviembre pasado, en la que el denunciado difundió un mensaje en el que anunciaba: “Pasar la noche en el Valle de los Caídos para cagarnos en la memoria de Franco en el 50 aniversario del 20N…”

El texto iba acompañado de imágenes tomadas dentro del recinto monumental del Valle de los Caídos, “espacio catalogado como lugar de culto católico y protegido por el artículo 16 de la Constitución Española”, según la denuncia.

Para el organismo, “el mensaje, junto a las fotografías, muestra la presencia del denunciado en la explanada frontal del monumento y la colocación de un panel y objetos con intención claramente vejatoria”.

El IPSE denuncia que lo ocurrido “no es una burla más ni un simple comentario desafortunado, sino un acto premeditado, ejecutado en un recinto sagrado, con clara intención de ofender a la comunidad católica, los fieles que peregrinaron al lugar por el 50º aniversario del 20N, y la memoria de los allí enterrados”.

En la denuncia -cuya copia obra en poder del juzgado- se detalla que la publicación obtuvo “amplia difusión masiva, superando cientos de interacciones, multiplicando así su capacidad de daño”.

Pablo Hertfelder García-Conde, prsidente del IPSE, asegura: “No vamos a permitir que se convierta en un circo el lugar donde reposan miles de españoles”.

"Estamos ante un hecho gravísimo: un colaborador de un medio que presume de progresista entra en un lugar sagrado, saca fotografías y publica un mensaje destinado únicamente a insultar, provocar, vejar y humillar”, deplora Hertfelder.

“No vamos a permitir que el Valle de los Caídos se convierta en un escenario para el odio ni para las campañas sucias de la extrema izquierda mediática. Esto no es libertad de expresión: es un delito.”

El IPSE solicita la admisión de la denuncia e incoación de diligencias previas; la identificación civil del usuario denunciado; la preservación del contenido por parte de X Corp; informe a Patrimonio Nacional por el acceso y acciones en el recinto y todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

El IPSE subraya que el Valle de Cuelgamuros “es lugar de culto católico; goza de protección constitucional y su profanación o escarnio constituye un delito penal, especialmente cuando, como en este caso, se dirige contra la memoria de los muertos y en un lugar donde reposan restos humanos”.

“Quien entra en un lugar sagrado con la intención expresa de ultrajar, ofender y humillar, no actúa solo contra Franco: actúa contra España, contra la fe, contra la dignidad de los muertos y contra la convivencia", denuncia Hertfelder García-Conde