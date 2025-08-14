Denunciado el alcalde un pueblo navarro por no colocar las banderas constitucionales

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha denunciado que el alcalde del Valle de Aranguren lleva más de 10 meses sin cunplir la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), de fecha el 11 de octubre de 2024, en la que se le ordena colocar las banderas de Navarra y España en el exterior de la Casa Consistorial.

Dicha resolución, que estima íntegramente el recurso interpuesto por un vecino ante la inactividad del Ayuntamiento, recuerda que la legislación foral y estatal es clara: ambas banderas deben ondear diariamente, de forma permanente y visible, en el exterior de los edificios municipales, sin distinción de días festivos o laborables.

El TAN rechazó expresamente el argumento del ayuntamiento de que las banderas ya se encontraban en el interior del edificio, protegido por un cristal, y estableció que la ley exige su colocación en el exterior. Desde UPN han señalado que “el alcalde no solo está incumpliendo la ley, sino también una resolución firme de un órgano administrativo que le obliga de manera taxativa. Este comportamiento es inadmisible en un representante público”.

UPN ha recordado que el incumplimiento de una resolución del TAN “no es una mera cuestión simbólica, sino un desprecio directo al ordenamiento jurídico y a las obligaciones legales que afectan a todos los municipios”. “Las banderas de Navarra y España representan nuestra identidad y nuestro marco institucional; su ausencia en el exterior del Ayuntamiento es un gesto de rechazo que no podemos tolerar”, han afirmado los foralistas.