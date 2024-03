Detienen también a la ex consejera de Familia de Melilla

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la ex consejera del Menor y Familia y actual diputada de Coalición por Melilla (CPM), Cecilia González Casas, por su presunta implicación en actos de fraude y malversación del anterior gobierno de la Ciudad Autónoma que compartían PSOE, su formación y un expulsado de Ciudadanos, tal y como recoge Europa Press.

Con este ya son ocho los ex miembros del Gobierno de Melilla arrestados, además de varios empresarios, contratistas e intermediarias con los que habrían llevado a cabo irregularidades en contratos públicos con el fin de comprar votos en las últimas elecciones autonómicas del 28M.

Cuatro de los siete antiguos alto cargos del gobierno tripartito detenidos el martes ingresaron durante la pasada noche en prisión acusados también de prevaricación y pertenencia a organización criminal, según confirmó un portavoz del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla a la citada agencia.

En el marco de la operación "Santiago-Rusadir" han sido arrestados la ex viceconsejera del Mayor y también actual diputada de CPM, Fatima Mohamed Kaddur; el actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y ex consejero de Infraestructuras, Rachid Bussián; la diputada y ex consejera de Hacienda y Empleo, Dunia Almansouri; el ex consejero de Medio Ambiente, Hassán Mohatar, y la ex viceconsejera de la Línea Verde, Yonaida Se-lam.

Fue decretada ayer por el juez el ingreso en prisión sin fianza de Bussián, Almansouri y Mohatar. La última, Yonaida Se-lam, también fue enviada a cárcel provisionalmente con la posibilidad de recuperar la libertad con el pago de una fianza de 5.000 euros. De momento permanece apresada al no haber abonado esta cantidad.

La antigua viceconsejera y aún parlamentaria Fatima Mohamed Kaddur fue arrestada en Barcelona y posteriormente puesta en libertad con la obligación de comparecer cada cierto tiempo en sede judicial.

Los dos investigados y detenidos restantes, son el propio ex presidente de la administración autónoma melillense, Mustafá Aberchán y el exconsejero de Distritos Mohamed Ahmed, que comparecerán este miércoles por videoconferencia ante la juez melillense encargada del caso, el primero desde Santander y el segundo desde Granada.

En estos momentos, la investigación sigue abierta, por lo que se continúa practicando registros por parte de la Policía.