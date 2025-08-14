El Gobierno replica a Feijóo que la petición de ayuda europea contra los incendios se hace "con prevención suficiente"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha negado que el Gobierno de España haya actuado tarde a la hora de pedir ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios, a la vez que ha replicado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que los medios solicitados se han hecho "con prevención suficiente".

De esta manera, el secretario de Estado de Medio Ambiente replicaba así al dirigente popular, que ha acusado al Ejecutivo de llegar tarde a los incendios, pese a que la competencia en prevención y extinción de los mismos le corresponde a las autonomías -la gran mayoría gobernadas por el Partido Popular-. Todo ello al mismo tiempo que Feijóo ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a pedir "con urgencia" más colaboración europea.

"Estas situaciones se hacen con prevención suficiente. Cuando Feijóo decía que el Gobierno de España ya iba un poquitín tarde, ese trabajo ya lo había hecho el Gobierno de España el día anterior", ha indicado el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica durante su entrevista Onda Cero.

En esta línea, Morán ha reconocido que "anteayer" [el pasado martes] ya se valoró en el opertivo de control de incendios del Ministerio la posibilidad de hablar con Bruselas para que, "en el caso de necesitar solicitar algún aparato, este estuviese en condiciones de ser desplazado con carácter inmediato". Todo ello mientras ha reiterado que "todos los medios que han sido solicitados, que se han ido pidiendo en desplazamiento a las distintas comunidades autónomas, se han puesto a disposición".

"No ha habido una demanda de medios más allá de los medios disponibles", ha asegurado el secretario de Estado, mientras ha añadido que únicamente cuando "pueda haber una previsión de que haya una necesidad de medios que no puedan ser cubiertos con los propios, es cuando se pide el apoyo a Bruselas".

Niega que haya descoordinación con las Comunidades

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha negado que haya existido descoordinación alguna con las Comunidades Autónomas a la hora de responder a la extinción de los incendios, mientras que ha subrayado que mantiene constantemente conversaciones con los consejeros competentes de los respectivos gobiernos autonómicos.

"En ningún momento se ha producido ningún tipo de reproche ni ningún tipo de demanda en relación con la puesta a disposición de los medios, más bien todo lo contrario", ha expresado Morán durante la entrevista, en la que ha defendido que los técnicos de las distintas administraciones "se conocen, trabajan permanentemente y están en condiciones de dar respuestas inmediatas".