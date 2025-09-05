La duda de los guardias civiles en prácticas: ¿Exámenes en horario laboral o tiempo libre?

Una duda recorre los pensamientos de los guardias civiles en prácticas sobre un tema que es de vital importancia para ellos. Los exámenes trimestrales se realizan en horario laboral o en su tiempo libre. No hay un criterio unificado para ello y ahora será la Dirección General de la Guardia Civil la que deberá responder a esa duda tras la solicitud de los agentes.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a poner sobre la mesa esta problemática. El principal motivo es que como falta una decisión unánime, el criterio final queda a la interpretación de cada unidad con las consiguientes dudas para los agentes en prácticas.

Incorporación de guardias civiles en prácticas Guardia Civil Europa Press

Una polémica que surge a pesar de que en 2022 la propia Jefatura de Enseñanza había indicado en el expediente 87/22 que las evaluaciones trimestrales "sí deben ser computables como horas de servicio". A pesar de ello, la AUGC reporta que un capitán ha ordenado a los alumnos de su compañía realizar el examen en su tiempo libre, alegando haber recibido órdenes superiores a pesar de conocer el escrito de la Jefatura. Este tipo de acciones destaca las decisiones arbitrarias de algunos mandos.

El criterio oficial

Por este motivo, la asociación ha presentado un nuevo escrito ante la directora General de la Guardia Civil , solicitando que se aclare si el criterio de 2022 ha sido modificado. En caso de que se haya modificado, se pide la justificación para que los alumnos tengan que realizar un examen oficial en su tiempo libre.

No obstante, si el criterio se mantiene, la asociación exige que se traslade urgentemente a todas las unidades la directriz de que el tiempo de examen debe ser considerado como parte de su jornada laboral. La AUGC reafirma que continuará defendiendo los derechos de sus miembros frente a las decisiones arbitrarias de algunos mandos.

Para finalizar, la asociación se muestra cansada de las distintas interpretaciones que surgen cada año, subraya la incongruencia de la institución, que destina miles de días de trabajo a desfiles y actos protocolarios, pero no establece un criterio claro para los exámenes obligatorios de sus alumnos. Con ello, la entidad dice que reafirma su compromiso y seguirá luchando por los derechos de los trabajadores.