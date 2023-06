El PP echa a los de Otegi de Durango, el principal bastión de Bildu

Se esperaba un pleno tenso más aún cuando los de EH Bildu, jaleados por su coordinador general, Arnaldo Otegi, se resistían a perder el municipio más grande que han gobernado en el País Vasco.

Carlos García lo volvió a hacer y repitió la hazaña de Elorrio cuando le arrebató con su solo escaño la alcaldía a la izquierda abertzale. Esta vez se sumó a los votos del PNVy PSE apoyando a la candidata jeltzale Mireia Elkoroibidepara así quitar de las “garras” de los de Otegi el municipio de Durango y con ello la gestión de un ayuntamiento con un presupuesto de hasta 200 millones de euros.

Como es habitual, la izquierda abertzale abarrotó el salón de plenos desde primera hora para así impedir que pudieran acceder los acompañantes del resto de representantes por cuestión de aforo, prensa incluida. Por ello, ni el exsecretario de Estado del PP y jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien cerró la lista de los populares en el municipio y que se ha desplazado hasta Durango, ni el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que también concurrió en las listas del PP, no pudieron acceder. Y es que el ayuntamiento también había puesto trabas un día antes para las acreditaciones de prensa que lo había solicitado. A pesar de los obstáculos, el PNV ha recuperado este sábado la Alcaldía del de Durango.

En las pasadas elecciones del 28 de mayo, EH Bildu fue la lista más votada, lo que le permitió obtener 9 concejales, mientras que el PNV logró 8 ediles. Por su parte, el PSE consiguió 2 representantes, y tanto HerriarenEskubidea como el PP alcanzaron un asiento cada uno.

Durango Elecciones Municipales 2023 Tania Nieto LA RAZÓN

García pidió el voto a los vecinos del municipio vizcaíno durante la campaña dejando claro que su "primer e irrenunciable objetivo" era echar a Bildu y prestar su voto a cualquier otra forma de gobierno que no les incluyeran. Una iniciativa avalada también por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en la Junta Directiva Nacional del PP aseguró que ponía "al servicio del constitucionalismo” los votos de su partido para “retirar a Bildu de cualquier posibilidad de gobierno”.

Tras la constitución de la Mesa de edad y el juramento y promesa del cargo de los 21 concejales que integran el Pleno, se ha procedido a la elección de alcalde. De este modo, la aspirante jeltzale,Mireia Elkoroibide, ha contado con 11 apoyos al sumar los votos de su formación, así como con los del PSE y PP, lo que le ha permitido asumir el bastón de mando para el mandato 2023-2027.

Por su parte, la aspirante de EH Bildu ha logrado 10 votos al recibir también el apoyo de su grupo y de HerriarenEskubidea. No ha habido votos en blanco ni nulos.

Elkoroibide, que ha recibido la makila de manos de su predecesora, ha destacado que el de este sábado es para ella "un día muy importante". "Recuerdo con intensidad los últimos cuatro años, el trabajo en equipo, los compromisos adquiridos y a quienes nos han precedido en este empeño. Damos continuidad a un compromiso con nuestro pueblo y lo vamos a dar todo para mejorar el bienestar y calidad de vida", ha expresado.

Asimismo, ha afirmado que asumen el reto de gobernar, con "ilusión, fuerza, humildad y respeto" y ha apostado por "desarrollar un proyecto ilusionante".

En su turno de palabra previo a la votación, las aspirantes del EH Bildu y PNV han expuestos sus respectivos proyectos. En este sentido, Elkoroibide, que ha recordado que hace cuatro años fue el PNV la lista más votada y no gobernó, ha pedido el "mismo respeto" que su formación ha mostrado en la presente legislatura.

Por su parte, el concejal del PP Carlos García ha mostrado su satisfacción por "apoyar, más allá de siglas, a una buena persona" y ha tendido la mano a la nueva alcaldesa para "impulsar las medidas" que el municipio necesita y superar el "desgobierno". Asimismo, ha advertido de que él no es el representante del PP que debería estar el Pleno, de tal modo que "si estoy aquí es porque no puede estar Jesús María Pedrosa", edil popular asesinado por ETA en Durango el 4 de junio del año 2000. "Voy a votar por él y por todos los que como él no pueden estar aquí... Se inicia una nueva etapa de libertad y democracia", dijo.

Arnaldo Otegi se había referido a Carlos García durante la campaña asegurando que era "un honor que los fascistas nos quieran desalojar de un ayuntamiento como el Durango. Ya les va a costar", fue la advertencia. Tras ver que esto ocurrirá, Otegi se mostró indignado en una entrevista en Radio Euskadi donde se preguntaba si "será capaz de quitarles la alcaldía el PP de Ayuso" ya que Miguel Ángel Rodríguez. García le respondió entonces que “quien le iba a sacar de la alcaldía de Durango no era el PP de Ayuso sino el PP de Jesús Mari Pedrosa –quien fuera concejal del ayuntamiento asesinado por ETA en 2000-, el PP de Miguel Ángel Blanco y el PP de Gregorio Ordóñez”.