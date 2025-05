Echenique se "adueña" del Papa León XIV: "Defiende el desarme"

El afán de la izquierda (Sumar-Podemos) por "apropiarse" de los pontífices no terminó en la figura del Papa Francisco. Tras la elección en la tarde de ayer del cardenal estadounidense Roberto Francisco Prevost, como el nuevo Papa León XIV, poco han tardado en manifestarse y subrayar aquellas partes de su discurso que más les interesa.

La primera en manifestarse ayer fue la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien mostró su deseo de que León XIV "continúe con la estela del Papa Francisco", de quien era fiel seguidora. Además, espera que la actividad del nuevo pontífice siga vinculada también a su forma de entender el mundo y el humanismo, contra las desigualdades y por un mundo en paz.

Pero si alguien se ha "adueñado" del discurso que realizó ayer el pontífice y llevarlo a su terreno, ése ha sido el expodemita Pablo Echenique. El exdirigente político no ha tenido reparos en señalar que en sus palabras de ayer, León XIV dejó claro que el mundo necesita "una paz desarmada y desarmante". O lo que es lo mismo, que el nuevo Papa apuesta "no solo por la paz, sino que es explícito, es concreto y defiende el desarme".

Pero, no se quedó ahí. Echenique, que analizó el discurso del nuevo Papa en Canal Red, se mostró impaciente por saber cuál será su postura respecto al conflicto en Gaza. "Tenemos que estar atentos a ver qué dice el nuevo Papa sobre el genocidio en la Franja de Gaza. Quiero ver si utiliza o no la palabra genocidio", subrayó.

Empatizar con el Papa Francisco

Dos temas clave que afectan de lleno al argumentario de Podemos y de los que estarán muy pendientes. Además, también estarán atentos a si el nuevo pontífice sigue los pasos de su predecesor y apoya que las mujeres tengan un papel más relevante dentro de la jerarquía eclesiástica.

Hay que recordar que tras el fallecimiento del Papa Francisco, Echenique llegó a decir que "no puedo evitar empatizar con un papa como Francisco, incluso aunque yo no sea creyente". Porque más allá de las creencias y las ideologías, recordó la postura del papa Francisco en relación con la guerra de Ucrania, en la que pidió el cese de la violencia y apeló al desarme. "Pensemos que ahora que todos los gobiernos europeos han decidido ir a por el rearme, gastar más dinero en armas, el Papa no solamente pide la paz. El Papa ha pedido explícitamente el desarme, es decir, el camino contrario al que han elegido todos los gobiernos europeos", señaló. Y de ahí, que ahora vuelva a incidir en esa idea tras el discurso del Papa León XIV.