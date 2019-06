Un hito histórico. Así definían esta semana entre los mandos policiales el resultado que ha obtenido el sindicato Jupol (Justicia Policial) en las elecciones al Consejo de la Policía. Ocho de los 14 puestos reservados a sindicatos serán ocupados por esta organización de reciente creación que pertenece a Jusapol, el órgano de coordinación, que lleva casi dos años luchando por frenar el desagravio económico existente entre la Policía Nacional y Guardia Civil respecto al resto de policías autonómicas.

Tras arrasar en las elecciones al órgano de negociación paritario entre los representantes de los agentes y el Ministerio del Interior, el secretario general de Jupol, José María García, atiende a LA RAZÓN y explica que no cesarán sus esfuerzos hasta conseguir la equiparación salarial que “todavía no ha llegado, porque lo que hemos tenido ha sido una subida salarial”, afirma. En caso contrario, no descarta -si no se cumplen sus reivindicaciones- la declaración del conflicto colectivo permanente.

-¿Se esperaban este resultado en las elecciones al Consejo de Policía?

-Esta realidad se ha confirmado con el apoyo de casi 30.000 policías que han mostrado su confianza en nosotros para la conformación del Consejo. Así se explica el camino que hemos recorrido desde hace dos años con Jusapol, que es nuestro órgano de coordinación, asociación con la que nos hemos sentido muy respaldados durante todo este tiempo. Nosotros, Jupol, somos una herramienta de la asociación, al igual que Jucil (Guardia Civil). Nuestro éxito viene precedido por ellos. Pero todos somos Jusapol y eso es algo que no se va a romper nunca. Sabíamos que el apoyo que teníamos era grande porque Jusapol engloba al 70% del colectivo.

-Después del buen resultado, ¿cuáles serán sus líneas rojas para la negociación con el Ministerio del Interior?

-Lo primero que vamos a hacer es presentarnos oficialmente en el Consejo de Policía para conocer a todos sus miembros y una vez este operativo el Consejo presentaremos nuestras medidas: La equiparación salarial pero asegurando que todo el dinero vaya al complemento específico general y que incluya a los policías de segunda actividad y de reserva porque el Gobierno ha abandonado a los compañeros que pasaron los peores años del terrorismo. Queremos un Consejo único, que sea vinculante, porque a día de hoy no lo es y es necesario para que haya una negociación colectiva, y es un derecho que tienen todos los trabajadores y reclamamos la ILP que hemos impulsado en el Congreso. Al igual que lucharemos porque la escala básica de Policía y Guardia Civil estén en el grupo B de la Administración General del Estado para tener una cotización más alta y las jubilaciones en unos años superen los 1400 euros.

-¿Impulsarán el conflicto permanente con el Ministerio del Interior?

-Si estas medidas que exigimos no se cumplen, cualquiera de ellas, nos plantearemos la declaración del conflicto colectivo permanente, lo someteremos a estudio, pero si no se cumplen dichas condiciones es posible que tiremos de él. Debemos saber aún que nos va a dar la Administración, no podemos exigir un conflicto ya sin habernos reunido con ellos. Pediremos también en cuanto entremos en el Consejo de Policía que el ministro nos presente la auditoría que aún no ha visto nadie sobre el dinero que falta para la equiparación, y sí en un plazo considerable no la remiten, entenderemos que la postura por parte de Interior es ninguna.

-¿Cómo es la relación de Jupol con el ministro Marlaska?

-De momento no hay ninguna, no nos hemos podido entrevistar con el Ministro, aunque lo hemos pedido por activa y por pasiva. Nos ha hecho caso omiso siempre. No hemos tenido ninguna llamada para solventar el problema, a pesar de que llevamos dos años con la pancarta detrás del ministro. Quiero pensar que ahora se pondrá en contacto, en una reunión para forjar el primer paso.

-¿Ha mejorado la relación con el resto de sindicatos?

-Nosotros no tenemos asperezas con ningún sindicato ni asociación. No hemos emitido ningún comunicado hablando mal de ninguno de ellos. Pero es cierto que no hay ninguna vía de comunicación con ellos y ninguno de sus secretarios generales se han puesto en contacto conmigo para hablar.

-¿Por qué se vincula a este sindicato con Vox?

-No sé que tipo de intereses habrá en ello. Nosotros hemos dicho siempre y lo seguimos defendiendo: Somos apolíticos, tanto Jusapol, Jupol y Jucil. No somos de ningún partido de extrema derecha, ni tenemos vinculación con ningún partido. Sí que nos hemos reunido con todos los partidos, con Vox también, al igual que con PP, Cs, PSOE y Podemos. Con todos los partidos que se han querido reunir con nosotros.

-¿Algún partido al que hayáis visto más comprometido con vuestra causa?

-Somos apolíticos y todos nos apoyan de la manera que lo ven oportuno. Está claro que no es lo mismo la posición de los partidos que están en Gobierno que el del que está en la oposición. El PSOE cuando estaba en la oposición dijo que la equiparación eran los 1.800 millones y ahora que está en el Gobierno no se acuerda.

-¿Es suficiente la equiparación que se ha puesto en marcha? ¿Pararán esta lucha ya?

-Hasta el momento no se ha producido la equiparación, lo que hay es una subida salarial que sí reconocemos, pero no es que la equiparación sea suficiente porque no hay equiparación. El día que haya equiparación real y absoluta, entonces pararemos, y es por lo que vamos a seguir luchando.

-¿Cómo están los agentes tras la situación de acoso en Cataluña en 2017 y 2018?

-Nosotros vamos a estar como Fuerzas y Cuerpos del Estado en cualquier parte del territorio español. Desde aquí quiero dejar claro que por parte de los gobiernos del PP y del PSOE nos han dejado abandonados y nos sentimos decepcionados porque hemos ido a solventar un problema que viene por un tema político que ha tenido que resolver policía y guardia civil y que a consecuencia de ello las imputaciones en el juzgado están decayendo en los mandos intermedios. Pero pueden estar tranquilos porque los apoyarán nuestros 52 despachos de abogados y los 60 de Jucil. Están a su disposición para luchar por su defensa judicial pero si que quiero dejar claro que nos hemos sentido abandonados por estos dos gobiernos.