La confesión de una mujer a Gabriel Rufián: “Usted y yo tenemos una historia muy bonita”

Ayer, Gabriel Rufián visitó el plató de El Objetivo, donde fue entrevistado y preguntado por la periodista Ana Pastor. En un momento determinado, hacia el final del programa, fue cuestionado por varios asistentes del público en relación a múltiples cuestiones (uno de ellos le preguntó por la Guardia Civil en Cataluña, mientras que otro aprovechó su turno para cuestionar sobre la república). Una mujer, Cristina Cárcenas, utilizó su momento para contar una breve historia al diputado de ERC que les unía.

La mujer, procedente de Mataró, comenzó diciendo que “tenían una historia bonita, aunque él no lo supiese y que no se ofendiera”. El diputado contestó: “No se preocupe, me apellido Rufián, así que...”, provocando la risa de público. Y la mujer dijo: “Al principio le veía y me ofendía, incluso cambiaba de canal. Pensaba,¿y el chulito este?”.

Pero en pleno conflicto electoral, algo cambió en la cabeza de la mujer. “Un día llegué a casa y puse la televisión y le vi a usted dirigiéndose a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ahí vi su fondo y no tanto su forma. Me gustaría que todos los políticos tuviesen ese mismo fondo y dijesen verdades como puños en el Congreso”. La mujer le dijo al político que “le escribió en redes sociales”, algo que provocó la risa de Rufián: “¡Para un comentario positivo que tengo!”.