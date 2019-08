El Rey Juan Carlos será operado del corazón este sábado

El Rey Juan Carlos será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca el próximo sábado, 24 de agosto, una operación programada tras su última revisión médica periódica anual, según informa la Casa Real.

Don Juan Carlos se sometió los días 11 y 12 de junio a esa revisión médica en la que se constató la necesidad de programar esa intervención para finales de agosto.

La operación tendrá lugar en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

Fuentes de Casa Real aseguran a LA RAZÓN, que se trata de una “intervención programada, nada sobrevenido, de ahí que se anuncie con tiempo, si fuera una cosa urgente se hubiera ingresado al paciente”.

Señalan que el Rey emérito disfrutó de una verano lleno de actividades, que demuestran que no es nada “extraordinario” y que su salud está bajo control. Prueba de ello es que el rey Juan Carlos volvió a ser campeón del mundo de vela en el campeonato que se disputó en Finlandia el pasado 10 de agosto, en el que su barco, el ‘Bribón Movistar’, revalidó su título de campeón del mundo de 6 Metros. Además, le hemos visto disfrutar de los toros y de su familia, sonriente y muy tranquilo desde que el pasado 2 de junio abandonó la vida pública.

Este dato, junto con el hecho de que el paciente ingresará en la clínica el mismo día de su intervención, denota que la operación en sí no es de alto riesgo. No obstante, desde Zarzuela no han ofrecido detalles sobre la operación y se remiten a la información que el equipo médico pueda ofrecer una vez finalizada la intervención.

No es la primera que Don Juan Carlos, de 81 años, pasa por el quirófano. En los últimos años se ha sometido a operaciones de rodilla y cadera, principalmente. Sin embargo, su historial médico está lleno de operaciones, al menos 15 desde que a los 16 años fue operado de apendicitis en Tánger.