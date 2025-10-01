El PP eleva el caso de Begoña Gómez a Europa por la gestión de fondos comunitarios

La vertiente europea del Partido Popular ha pedido con efecto inmediato ante la Comisión Europea la activación de todos los mecanismos para investigar y actuar en consecuencia en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de que Hacienda y un nuevo informe de la OCU, señalasen diversas "anomalías e irregularidades" en los contratos de Red.es adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

La secretaria general del Grupo Popular Europeo, Dolors Monserrat, ha reclamado la investigación del rescate de la aerolínea Plus Ultra, ya que ha señalado que ambos expedientes se encuentran conectados y relacionados con los fondos europeos destinados desde Europa al Gobierno español. El Partido Popular ha presentado el documento debido a las sospechas de un "uso indebido" de los fondos para beneficiar a la empresa de Barrabés.

En sus redes sociales, la representante popular ha señalado que Sánchez "pensó que los recursos económicos eran un cheque en blanco" para rescatar a las aerolíneas chavistas y regar con dinero público financiado desde Europa a su mujer y a sus amigos. "Todo lo que tocan lo corrompen", ha sentenciado.

Entre las enmiendas de los populares, Montserrat ha reclamado que la Oficina Europea de Lucha contra Fraude, la Fiscalía Europea que ya ha intervenido gracias al informe de la OCU, y al Tribunal de Cuentas "exijan responsabilidades a las autoridades españolas para proteger el dinero de todos los europeos". Sin olvidar las inyecciones del Gobierno a las empresas beneficiarias, Montserrat ha pedido a la Comisión que se auditen e investiguen las cuentas de la aerolínea Plus Ultra.