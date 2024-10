Elisa Mouliaá responde a las críticas en redes y asegura que "estaba ilusionada con Errejón" pero él "solo quería tocar mi cuerpo"

La actriz Elisa Mouliaá fue la primera mujer en salir del anonimato y denunciar públicamente este jueves que ella había sufrido acoso sexual por parte del ya exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón y que lo denunciaría también ante la justicia. Ayer mismo, presentó ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional una denuncia, la primera en firme que existe ya contra el exdiputado Íñigo Errejón y que le han llevado a sufrir numerosas críticas en las redes sociales por cómo actuó esa noche.

Por ello, Mouliáa ha respondido a través de la red social X a los "mensajes neardentales" que cuestionan su comportamiento objeto de la denuncia presentada.

En concreto, la actriz asegura que "dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre" y aclara que "una mujer puede salir de fiesta con sus amigas si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen teniendo o no marido, estamos en 2024".

Asimismo, aclara que estaba ya separada de su marido. "Estábamos ya separados y en proceso de divorcio que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios de 2023".

En su denuncia la actriz cuenta el episodio que vivió en la casa de una amiga que daba una fiesta, donde se sintió "violentada" y "cortada" por parte de Errejón quien había tornado a una actitud "dominante". Y es que, según ha denunciado, una vez en la fiesta "bailaron, bebieron y charlaron con los asistentes" y en un momento de la noche ella comenzó a bailar con un amigo una canción de 'Los Secretos', lo que según señala debió provocar en Errejón "un ataque de celos", pues "le agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros por un pasillo" hasta introducirla en una habitación. Dentro de la estancia, relató de Mouliaá, Errejón cerró la puerta con pestillo para impedir que "pudiese escapar" y comenzó a besarla y a tocarla "por distintas partes de su cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos, no pudiendo concretar si fue por encima o por debajo de la ropa", aunque recuerda que le llegó a quitar el sujetador mientras le decía "frases lascivas" como "como me pones". Después, le empujó sobre la cama -asegura- y "se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos. Todos estos hechos, deja claro, ocurrieron sin su consentimiento.

Las redes han criticado que, tras ese episodio, la actriz se fuera a la casa de Íñigo Errejón, de quien se había sentido ya violentada e incluso, a pesar de haber recibido una llamada en la que su padre le indicaba que su hija estaba con 40 de fiebre sin que, además, el político mostrara ninguna sensibilidad sino una actitud "fría e impasible". Ante esto, Mouliáa destaca que "estaba ilusionada con Íñigo, le tenía en un pedestal... pensé que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua".

Asegura que acabó en la casa de Errejón "porque me dijo que el coche nos estaba esperando desde hacía 5 minutos y teníamos que irnos, y en su casa le dije que me iba de ahí, primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que mi hija tenía fiebre y si me estaba sintiendo mal eso lo empeoraba más y segundo porque era todo invasivo e incómodo". Asimismo, adjunta los mensajes que se cruzó con una amiga después de lo ocurrido. "Hay pruebas, como la captura de la conversación posterior a ese día con mi amiga donde le decía lo invadida que me había sentido". "Esto es todo lo que tengo que decir", zanja.