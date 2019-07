Empresarios de Conil compran cascos a los guardias civiles para que puedan patrullar

Así que, ante la dejadez de la cartera que dirige Fernando Grande Marlaska, el capitán de Zona propuso a la Asociación que fueran ellos quienes costearan la compra de los polémicos cascos. Y así lo han contado a través de un comunicado: “Con el objeto de que la Guardia Civil pueda establecer turnos de patrulla en el casco urbano de la localidad, con 5 motos, las cuales han sido arregladas con presupuesto del Ministerio del Interior, pero no alcanzaba para la compra de 12 cascos, se nos solicitó nuestra colaboración”.

Año tras año, la Asociación de Empresarios de Conil, en Cádiz, solicitaba más efectivos de la Guardia Civil en los meses de julio y agosto por la afluencia de turistas. Y la respuesta, año tras año, era la misma: "no". Y es que el presupuesto destinado por el Ministerio de Interior permitió reparar cinco moto s para patrullar el casco urbano pero no alcanzó para comprar los cascos .

El "copago social" en la Guardia Civil

Coches "patrocinados" por Ayuntamientos

No es la primera vez que la Benemérita cuenta con material "patrocinado". En enero de 2017, la AUGC reprochó a Interior que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) sufragara el coste de dos patrullas. Los coches, dos Citröen C4 Picasso, llevaban inscrito el nombre del consistorio en su carrocería y no contaban con el "PGC" distintivo del parque de vehículos del Instituto Armado.

La Dirección General de la Guardia Civil se encargó de su matriculación, seguros, domiciliación, así como los gastos generados por su mantenimiento, limpieza, conservación y reparación. Sin embargo, desde la asociación señalan que este tipo de partidas genera una "relación de servidumbre".

Desde AUGC denunciaron ese convenio ponía sobre la mesa dos realidades en la seguridad ciudadana: "Con este tipo de políticas, los ayuntamientos con economías desahogadas podrán disfrutar de unos medios, mientras que los que cuentan con un presupuesto más limitado verán como los kilómetros pasan sobre las patrullas sin remisión".

Y una reflexión final. Ya que se acepta que los Ayuntamientos adquieran los medios, "¿por qué no pagar también las horas extra que realizan los guardias civiles, como se hace con las policías locales?, ¿por qué no aplicar las mismas condiciones de jornada laboral?, ¿por qué no compensar a los agentes con un complemento de territorialidad?".