España forma parte de los países "locos tiranos" para el Estado Islámico

España ha sido incluida como uno de los 87 países “locos tiranos” que combaten al Estado Islámico (Isis, Daesh), en la publicación que edita mensualmente la franquicia de esta banda terrorista para Afganistán y Pakistán, el ISPK, y que titula “La Voz de Khorasan”.

El ataque a nuestro país, que incluye la inserción del nombre de España y su bandera en sendos gráficos, se enmarca en uno general contenido en un largo artículo contra sus ahora enemigos mortales, los talibanes: “Presumen de cómo han establecido relaciones internacionales con 38 países. Sin embargo, nosotros presumimos de cómo los más locos tiranos de 87 países se han unido para luchar contra nosotros”, señalan en inglés al pie de uno de los citados gráficos.

El odio hacia España viene, en gran parte, de su participación en la Coalición Internacional que acabó en 2019 con el “califato” que habían establecido en Siria e Irak. Y que les habían pedido proseguir con sus prácticas, ajustadas, según ellos, a la religión interpretada por la Sharia, la versión más rigorista del Islam.

“Cuando el Estado Islámico gobernaba en sus tierras con las reglas de la Sharia, como cortar las manos de los ladrones, apedrear a los adúlteros, castigar a los perpetradores de los actos de la gente de Lot arrojándolos desde los edificios más altos (a los homosexuales) e imponer el castigo a los que beben o fuman, inmediatamente comenzaron a calumniarlos indirectamente, diciendo que éramos extremistas”, se quejan..

“Pero conocían a sus propios hijos, y sabían que el Estado Islámico demostró el establecimiento más correcto de la Sharia islámica. Es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Conocedor de lo oculto y lo oculto de lo oculto”, pontifican..

“Hoy --agregan-- los musulmanes están rendidos al glamour del mundo. Algunos de ellos están tratando de comprar una casa nueva, otros un auto nuevo. Algunos de ellos están calculando la riqueza que dejarán a sus hijos años después, aunque no sean conscientes de su mañana y que no están de ninguna manera en armonía con su vida”.

Como ejemplo de esta supuesta degradación, se refieren a los talibanes: "Hace algún tiempo en la provincia de Jawzjan, el departamento provincial del Ministerio de Prohibición y Virtud y Quejas presentó a un hechicero en la corte, ' y finalmente el tribunal lo condenó a ocho años de prisión. Así que su tribunal sentenció al hechicero a sólo ocho años de prisión. Hay que tener en cuenta que no se trata de un caso extraordinario, sino que es un asunto cotidiano en el Emirato Islámico (de Afganistán). A algunos se les da tiempo en prisión, otros son liberados sin aplicarles las normas sobre los brujos·.

“Dada la glorificación de los demonios y la atribución de seres a ellos, ninguna persona racional que crea en Allah puede decir que no es incredulidad. Matar a un hechicero es obligatorio en ambos casos (es decir, ya sea que no creyera o no), porque propaga la corrupción en la tierra y trae separación entre el esposo y la esposa, Por lo tanto, si el hechicero queda impune, la sociedad se enfrenta a un gran peligro y corrupción y hay que matarlo”.

Ante tales afirmaciones, cabe preguntarse quiénes son los “locos tiranos” y quiénes, con todos los defectos, que son subsanables, ajustan su vida a unas normas de convivencia.